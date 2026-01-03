Prima pagină » Știri externe » Donald Trump: SUA l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Atacul militar al SUA, în desfășurare. Explozii la Caracas

🚨 Donald Trump: SUA l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Atacul militar al SUA, în desfășurare. Explozii la Caracas

03 ian. 2026, 09:34, Știri externe
Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores , în urma unei operațiuni militare de amploare în Venezuela.
Actualizări
13:02

UPDATE. Secretarul de stat american Rubio nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei în urma capturării lui Nicolás Maduro, a declarat un senator republican.

Mike Lee a confirmat arestarea președintelui Venezuelei, Maduro, în urma unei convorbiri telefonice cu Rubio.

„El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, că Maduro se află în custodia SUA”, spune senatorul Lee.

Lee adaugă că atacurile americane au fost „desfășurate pentru a-i proteja și apăra pe cei care executau mandatul de arestare”.

12:56

UPDATE. Rusia își reafirmă solidaritatea cu Venezuela după „actul de agresiune armată” comis de Statele Unite și face apel la dialog

Ministerul rus de Externe a condamnat „actul de agresiune armată împotriva Venezuelei” din partea Statelor Unite, calificând orice „scuză” prezentată pentru a justifica astfel de acțiuni drept „de nesuportat”.

„Reafirmăm solidaritatea noastră cu poporul venezuelean și sprijinul nostru pentru cursul de acțiune al conducerii bolivariene, menit să protejeze interesele naționale și suveranitatea țării”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că America Latină trebuie „să rămână o zonă de pace”.

„În situația actuală, este esențial, mai presus de toate, să se evite escaladarea ulterioară și să se concentreze pe găsirea unei soluții prin dialog”, se arată în declarație.

„Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă distructivă, cu atât mai puțin interferențe militare.”

Potrivit Ministerului, Ambasada Rusiei la Caracas, capitala țării, funcționează normal și a adăugat: „Până în prezent, nu există informații despre cetățenii ruși afectați”.

12:53

UPDATE. Rubio spune că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american

Statele Unite l-au arestat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru a fi judecat pe teritoriul american, potrivit unui senator republican care susține că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio.

„Am fost informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat pentru acuzații penale în Statele Unite și că acțiunea militară pe care am văzut-o în această seară a fost efectuată pentru a-i proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”, a scris senatorul Mike Lee de Utah pe X sâmbătă dimineața.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea inerentă a președintelui, în temeiul articolului II din Constituție, de a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat Lee.

Cu câteva ore mai devreme, sâmbătă dimineață, Lee își exprimase îngrijorarea cu privire la atac, scriind în X: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituțional această acțiune în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.

12:47

UPDATE. Cuba condamnă atacul „criminal” al SUA asupra Venezuelei și solicită o reacție internațională

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a denunțat sâmbătă „atacul criminal” al Statelor Unite împotriva Venezuelei și a declarat că „#ZonaNoastrăDePace este atacată brutal”.

La rândul său, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodríguez, a condamnat ferm agresiunea militară continuă a Statelor Unite împotriva Venezuelei . „Bombardamentele și actele de război împotriva Caracasului și a altor locații din țară sunt acte de lașitate împotriva unei națiuni care nu a atacat Statele Unite sau nicio altă țară”, a declarat el.

12:42

UPDATE. Populația civilă din Caracas, Venezuela, încearcă să părăsească orașul după atacurile SUA

Populația civilă din Caracas, Venezuela, încearcă să părăsească orașul după exploziile din diferite locuri, într-o atmosferă de incertitudine și frică. Mulți oameni caută adăpost sau se mută în zone mai sigure, în timp ce autoritățile evaluează situația și îndeamnă la calm.

12:10

UPDATE. Președintele argentinian Javier Milei sărbătorește capturarea lui Nicolás Maduro

Președintele argentinian Javier Milei sărbătorește capturarea lui Nicolás Maduro: LIBERTATEA AVANSEAZĂ! TRĂIASCĂ LIBERTATEA, LA NAIBA!

12:01

UPDATE. Trump laudă „operațiunea strălucită” din Venezuela

Președintele Donald Trump a lăudat ceea ce a numit o „operațiune strălucită” într-un scurt interviu telefonic acordat publicației The New York Times sâmbătă dimineață, la scurt timp după anunțul său că Statele Unite l-au capturat și înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro.

„Multă planificare bună și multe trupe extraordinare și oameni extraordinari”, a declarat Trump pentru Times. „A fost o operațiune genială, într-adevăr.”

Potrivit ziarului Times, Trump a refuzat să răspundă la întrebările legate de solicitarea autorizației Congresului pentru atac, declarând că va aborda această problemă la următoarea sa conferință de presă de la Mar-a-Lago, programată pentru ora 11:00 ET.

Statele Unite nu au suferit pierderi de personal în timpul operațiunii militare pe teritoriul Venezuelei, – The New York Times.

11:42

UPDATE. Ministrul Apărării din Venezuela susține că SUA au atacat ținte civile din Fort Tiuna, Caracas, Miranda, Aragua și La Guaira

Ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino López, a acuzat SUA că a lovit populațiile civile din orașele Fuerte Tiuna, Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira cu rachete și rachete lansate din elicoptere de luptă.

El a adăugat că se adună informații cu privire la decesele și rănile survenite în urma exploziilor.

„Vom activa pe întreg spectrul spațiului geografic național și în perfectă fuziune populară, militară și polițienească, pregătirea operațională deplină prin desfășurarea masivă a tuturor mijloacelor terestre, aeriene, navale, fluviale și de rachete”, a declarat el într-un videoclip postat pe Instagram.

11:25

UPDATE. Trump confirmă că atacul Statelor Unite a fost efectuat cu scucces. „Maduro a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa“

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP“

11:09

UPDATE. Statele Unite interzic operațiunile în spațiul aerian venezuelean pe fondul atacurilor

Forțele Aeriene ale SUA au emis, sâmbătă, un avertisment oficial prin care interzic tuturor aeronavelor să zboare deasupra spațiului aerian venezuelean, pe fondul atacurilor din capitala țării sud-americane.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a interzis aeronavelor comerciale americane să opereze la orice altitudine deasupra spațiului aerian venezuelean, invocând riscuri de securitate generate de activitatea militară în curs deasupra Caracasului și a altor părți ale teritoriului venezuelean.

Notificarea, cunoscută sub numele de NOTAM, a intrat în vigoare sâmbătă la ora 2:00 dimineața, ora locală în Venezuela și va rămâne în vigoare timp de 23 de ore.

11:01

UPDATE. Casa ministrului apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a fost bombardată

Nu există informații despre soarta oficialului deocamdată.

Maduro a declarat stare de urgență în țară. Ministrul Afacerilor Externe al Venezuelei a descris incidentul ca fiind o agresiune militară a SUA cu scopul de a ocupa petrolul și mineralele și a afirmat dreptul la autoapărare în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU.

10:48

UPDATE. Venezuelenii își adună vehiculele blindate în fața palatului prezidențial din Caracas

10:34

UPDATE. Rapoartele susțin că un atac aerian american a lovit Cuartel de la Montaña 4F din Caracas, cazarma istorică care adăpostește muzeul și mausoleul lui Hugo Chávez

10:30

UPDATE. Imagini cu elicopterele americane care bombardează complexul militar venezuelean Fuerte Tiuna din Caracas.

10:23

UPDATE. CBS News: Trump a ordonat atacuri asupra unor baze militare venezuelene 

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru partenerul american al BBC, CBS News.
10:15

UPDATE. Maduro activează planurile de apărare

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate „la momentul oportun și în circumstanțele corespunzătoare”, potrivit unui comunicat guvernamental.

De asemenea, el a făcut apel la forțele sociale și politice ale Venezuelei să se mobilizeze și să apere țara.

10:14

UPDATE. Ministrul de externe al Venezuelei condamnă „agresiunea militară foarte gravă comisă de guvernul SUA”

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a respins și a denunțat ceea ce a numit „o agresiune militară orchestrată de guvernul Statelor Unite”, descriind-o drept o încălcare a suveranității și a Cartei Națiunilor Unite.

„Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”, a afirmat el într-o postare pe Telegram.

09:58

UPDATE. Venezuela acuză SUA de atac

Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.

Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol grav viața a milioane de oameni”.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu.

Declarația adaugă că Nicolas Maduro a declarat „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național, pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a trece imediat la lupta armată”.  

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.

09:49

UPDATE. Președintele columbian: Venezuela este „atacată”

Președintele columbian Gustavo Petro a declarat că Venezuela este „atacată” și bombardată cu „rachete”.

„Caracas este atacat chiar acum. Alertează lumea: Venezuela a fost atacată”, scrie el pe X.

„Bombardează cu rachete. OAS (Organizația Statelor Americane) și ONU trebuie să se întâlnească imediat.”

09:38

UPDATE. EL Pais: Atacurile au vizat baza militară Fuerte Tiuna din Caracas, baza La Carlota și alte instalații precum Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez

Rapoartele inițiale indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, principala bază aeriană a orașului Caracas , situată la sud de capitala Venezuelei, care a rămas complet fără curent electric, relatează El Pais.

De asemenea, au fost confirmate atacuri împotriva bazei aeriene La Carlota și a altor instalații militare din Caracas, cum ar fi Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez, precum și în Maracay și La Guaira, și la aeroportul Higuerote de pe coasta centrală.

Videoclipurile postate de utilizatorii rețelelor de socializare arată, de asemenea, elicoptere zburând deasupra orașului.

Mai multe explozii au fost raportate, sâmbătă dimineață, în Caracas, capitala Venezuelei, relatează jurnaliștii CNN, care precizează că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală.

„Una a fost atât de puternică încât mi-a tremurat fereastra după ea”, a declarat corespondentul CNN, Osmary Hernandez.

Mai multe zone ale orașului au rămas fără electricitate, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au putut auzi sunetul avioanelor după explozii.

Cauza exploziilor a fost neclară.

O înregistrare video obținută și verificată de CNN a arătat doi nori de fum ridicându-se pe cerul nopții printre luminile orașului. O strălucire portocalie poate fi văzută la baza unuia dintre nori. Apoi, în altă parte, se vede o scurtă străfulgerare, urmată de un bubuit înăbușit.

Publicațiile media venezuelene Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au relatat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas, și pe coasta țării, precum și în Higuerote, un oraș de coastă din statul Miranda.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că țara sa se pregătește să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.

În octombrie, Trump a declarat că a autorizat CIA să opereze în Venezuela pentru a suprima fluxurile ilegale de migranți și droguri din națiunea sud-americană.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a declarat că a lansat un prim atac terestru împotriva unui doc folosit de traficanții de droguri în luna decembrie. Încă nu există informații clare despre operațiune, deși mass-media americană a indicat că atacul a avut loc în regiunea Guajira Superioară, la granița cu Columbia.

Caracas îl acuză pe Trump că vrea să pună mâna pe rezervele de petrol ale țării

Președintele Nicolas Maduro, la rândul său, și-a exprimat încrederea în sistemul de apărare al țării sale, într-un interviu difuzat joi.

„Sistemul național de apărare a garantat și continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și exercitarea tuturor teritoriilor noastre”, a declarat președintele.

Trump îl acuză pe Maduro că conduce o vastă rețea de trafic de droguri, o acuzație pe care Caracas o neagă, susținând că Washingtonul vrea să-l răstoarne pentru a acapara rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
11:59
Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
INEDIT Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
10:52
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
LIVE 🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Primele victime, identificate. Trupurile au fost returnate familiilor
07:30
🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Primele victime, identificate. Trupurile au fost returnate familiilor
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau
07:05
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau
APĂRARE Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare
06:38
Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare
FLASH NEWS Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți
22:08
Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este bine sau nu să punem zațul de cafea în ghivecele florilor?
Gândul de Vreme Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
12:38
Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ECONOMIE Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
12:28
Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
ULTIMA ORĂ Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
12:06
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
UTILE Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
11:56
Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
VIDEO Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
11:53
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
SPORT Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
11:27
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport

Cele mai noi