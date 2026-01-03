🚨 Donald Trump: SUA l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Atacul militar al SUA, în desfășurare. Explozii la Caracas

13:02

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei în urma capturării lui Nicolás Maduro, a declarat un senator republican.

Mike Lee a confirmat arestarea președintelui Venezuelei, Maduro, în urma unei convorbiri telefonice cu Rubio.

„El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, că Maduro se află în custodia SUA”, spune senatorul Lee.

Lee adaugă că atacurile americane au fost „desfășurate pentru a-i proteja și apăra pe cei care executau mandatul de arestare”.