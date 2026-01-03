🚨 Reacția Rusiei după atacul asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”. Kremlinul cere clarificări cu privire la scoaterea lui Maduro din țară

Ministerul rus de Externe a cerut, sâmbătă, „clarificări imediate” cu privire la situația din Venezuela, după ce SUA au anunțat că l-au capturat și îndepărtat din țară pe președintele Nicolás Maduro și soția sa.
„Suntem extrem de îngrijorați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară în timpul acțiunilor agresive de astăzi ale Statelor Unite”, a declarat ministerul într-un comunicat.
„Solicităm o clarificare imediată a acestei situații”, a adăugat el.
Rusia a declarat că astfel de acțiuni, dacă sunt adevărate, constituie o „încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent, al cărei respect este un principiu esențial al dreptului internațional”, se arată în declarație.
Ministerul a condamnat anterior ceea ce a numit un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” din partea SUA, calificând orice „scuză” invocată pentru a justifica astfel de acțiuni drept „de nesuportat”.