Prima pagină » Actualitate » Reacția Rusiei după atacul asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”. Kremlinul cere clarificări cu privire la scoaterea lui Maduro din țară

🚨 Reacția Rusiei după atacul asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”. Kremlinul cere clarificări cu privire la scoaterea lui Maduro din țară

03 ian. 2026, 13:11, Actualitate
Reacția Rusiei după atacul asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”. Kremlinul cere clarificări cu privire la scoaterea lui Maduro din țară
15:11

UPDATE. Rusia solicită „clarificări imediate” cu privire la afirmațiile SUA conform cărora l-au capturat pe Maduro

Ministerul rus de Externe a cerut, sâmbătă, „clarificări imediate” cu privire la situația din Venezuela, după ce SUA au anunțat că l-au capturat și îndepărtat din țară pe președintele Nicolás Maduro și soția sa.

„Suntem extrem de îngrijorați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară în timpul acțiunilor agresive de astăzi ale Statelor Unite”, a declarat ministerul într-un comunicat.

„Solicităm o clarificare imediată a acestei situații”, a adăugat el.

Rusia a declarat că astfel de acțiuni, dacă sunt adevărate, constituie o „încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent, al cărei respect este un principiu esențial al dreptului internațional”, se arată în declarație.

Ministerul a condamnat anterior ceea ce a numit un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei” din partea SUA, calificând orice „scuză” invocată pentru a justifica astfel de acțiuni drept „de nesuportat”.

Ministerul rus de Externe a reacționat oficial după anunțul Statelor Unite privind acțiuni militare împotriva Venezuelei, catalogând intervenția drept „un act de agresiune armată” și subliniind necesitatea păstrării Americii Latine ca zonă a păcii. 

Kremlinul critică acțiunea și insistă asupra dialogului

Potrivit Ministerului rus de Externe, pretextele invocate de Washington pentru atacul asupra Venezuelei sunt nefondate. Într-un comunicat oficial, instituția a transmis:

În această dimineață, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă o profundă îngrijorare și condamnare. Pornim de la premisa că toți partenerii care pot avea pretenții unii față de alții trebuie să caute modalități de soluționare a problemelor prin dialog. Suntem pregătiți să îi sprijinim în acest sens.

America Latină trebuie să rămână o zonă a păcii, așa cum s-a proclamat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina singură soarta, fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin una militară.”

Autoritățile ruse au mai precizat că, în acest moment, nu există date privind cetățeni ruși uciși sau răniți în Venezuela, ca urmare a atacurilor anunțate de Statele Unite, potrivit agenției TASS.

Trump a confirmat că atacul Statelor Unite a fost efectuat cu scucces. „Maduro a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa“

Reacțiile de la Moscova vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat o „lovitură de amploare” împotriva Venezuelei, susținând că președintele Nicolás Maduro și soția sa au fost „capturați” și evacuați din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP

AUTORUL RECOMANDĂ

Donald Trump: SUA l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Atacul militar al SUA, în desfășurare. Explozii la Caracas

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
16:44
Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
LEGE Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
16:26
Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
MESAJ Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
16:15
Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
FLASH NEWS Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
16:03
Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
ULTIMA ORĂ Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
15:25
Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
VIDEO Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
15:19
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un păianjen cu trăsături unice, nemaivăzute până acum, a fost găsit în Maroc
CONTROVERSĂ Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
16:39
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
SPORT Costel Gâlcă a dat STARTUL! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan
16:28
Costel Gâlcă a dat STARTUL! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan
UTILE Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele
16:00
Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele
LIVE 🚨 Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor
16:00
🚨 Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor
VIDEO Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump
15:48
Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump
REACȚIE Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”
15:16
Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”

Cele mai noi