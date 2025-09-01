Magistrații se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. CSM cere politicului să stopeze campania de defăimare a „specialilor”

Magistrații spun că din vina politicienilor a luat amploare o campanie de defăimare a judecătorilor. Rezultat care s-a extins din spațiul online direct în sălile de judecată și este pusă în pericol „integritatea fizică a magistraților”.

Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) se simte amenințat din cauza valului de defăimare iscat din zona politicului și care îi pune în pericol. Judecătorii consideră că s-a recurs la astfel de stratageme pentru distragerea atenției de la problemele economice prin care trece societatea românească.

Într-un comunicat emis de CSM, luni, se mai arată că s-au transmis mesaje către zona politicului, pentru stoparea fenomenului, însă u fost ignorate complet.

„Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora”.

CSM atenționează asupra faptului că va depune plângeri penale în toate cazurile raportate de instanțe și parchete, „asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor”.

De asemenea, se face apel la vectorii de comunicare publică, în special din mediul politic, „să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista”.

