Prima pagină » Actualitate » Magistrații se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. CSM cere politicului să stopeze campania de defăimare a „specialilor”

Magistrații se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. CSM cere politicului să stopeze campania de defăimare a „specialilor”

Luiza Dobrescu
01 sept. 2025, 16:52, Actualitate
Magistrații se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. CSM cere politicului să stopeze campania de defăimare a

Magistrații spun că din vina politicienilor a luat amploare o campanie de defăimare a judecătorilor. Rezultat care s-a extins din spațiul online direct în sălile de judecată și este pusă în pericol „integritatea fizică a magistraților”. 

Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) se simte amenințat din cauza valului de defăimare iscat din zona politicului și care îi pune în pericol. Judecătorii consideră că s-a recurs la astfel de stratageme pentru distragerea atenției de la problemele economice prin care trece societatea românească.

Într-un comunicat emis de CSM, luni, se mai arată că s-au transmis mesaje către zona politicului, pentru stoparea fenomenului, însă u fost ignorate complet.

„Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor.

Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave.

La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora”. 

CSM atenționează asupra faptului că va depune plângeri penale în toate cazurile raportate de instanțe și parchete, „asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor”.

De asemenea, se face apel la vectorii de comunicare publică, în special din mediul politic, „să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare

Procurorii OPRESC activitatea! Proteste în toată țara împotriva schimbării pensiilor speciale

Citește și

POLITICĂ AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
18:32
AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
POLITICĂ Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
17:53
Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
POLITICĂ Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
17:50
Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
POLITICĂ 10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
17:45
10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
ACTUALITATE MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții
17:34
MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții
POLITICĂ PROTEST AUR, la deschiderea sesiunii parlamentare: Formațiunea acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu
17:33
PROTEST AUR, la deschiderea sesiunii parlamentare: Formațiunea acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu
Mediafax
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Facturi mai mici cu 60% și energie direct de pe balcon. Modelul european pe care România îl amână
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers