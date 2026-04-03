Mai mult alcool consumat într-o singură zi sau mai puțin pe termen lung. Un studiu recent clarifică ce este mai rău pentru ficat

Un gest pe care mulți oameni îl consideră inofensiv, cum ar fi consumul de alcool mai mult decât de obicei, într-o singură ocazie, poate avea consecințe mult mai grave decât pare. Un nou studiu avertizează că un consum excesiv ocazional de alcool, chiar dacă în restul timpului se bea cu moderație, poate crește semnificativ riscul de afectare hepatică.

Cercetarea, realizată de Universitatea din California de Sud și publicată în revista științifică Clinical Gastroenterology and Hepatology, indică faptul că nu contează doar cât de mult bei, ci și cum îl bei.

Cu alte cuvinte, concentrarea mai multor băuturi într-o singură zi poate fi mult mai dăunătoare decât distribuirea aceluiași consum pe parcursul săptămânii, notează larazon.es.

Ce a dezvăluit studiul privind consumul excesiv de alcool

Studiul se concentrează pe un model destul de comun: persoanele care beau în general moderat, dar care, în anumite momente, cum ar fi weekend-urile sau sărbătorile, consumă cantități mari de alcool într-o perioadă scurtă de timp.

Acest tip de comportament, cunoscut sub numele de consum excesiv episodic, este definit ca consumul a patru sau mai multe băuturi într-o singură zi – pentru femei – și a cinci sau mai multe – pentru bărbați – cel puțin o dată pe lună.

Iar rezultatele sunt clare: cei care urmează acest model pot fi mai predispuși la dezvoltarea fibrozei hepatice avansate, afecțiune care implică cicatrizarea ficatului și poate duce la ciroză, insuficiență hepatică, hipertensiune portală sau cancer hepatic.

„Acest studiu este un semnal de alarmă major, deoarece, în mod tradițional, medicii au avut tendința de a se concentra pe cantitatea totală de alcool consumată, mai degrabă decât pe modul în care este consumată, atunci când determină riscul hepatic. Cercetarea noastră sugerează că publicul trebuie să fie mult mai conștient de pericolele consumului excesiv de alcool ocazional și ar trebui să îl evite, chiar dacă bea moderat în restul timpului”, explică dr. Brian P. Lee, autorul principal al studiului.

De ce consumul excesiv de alcool este mai periculos

Cheia constă în impactul alcoolului, atunci când este consumat în cantități mari pe o perioadă scurtă de timp. Potrivit cercetătorilor, acest obicei poate suprasolicita ficatul și poate crește inflamația.

Pentru a ajunge la concluziile lor, echipa a analizat date de la peste 8.000 de adulți cu steatoză steatosistă, colectate între 2017 și 2023 printr-un amplu sondaj național de sănătate din Statele Unite, scopul fiind acela de a înțelege cum influențează modelele de consum – și nu doar cantitatea totală – riscul de afectare hepatică.

Cercetătorii au comparat persoane cu același consum săptămânal de alcool, dar cu obiceiuri de consum diferite: unii și-au distribuit băuturile în timp, în timp ce alții și-au concentrat consumul într-o singură zi. Diferența de risc a fost clară în favoarea celor care au evitat consumul excesiv de alcool.

Mai mult de jumătate dintre adulții incluși în studiu au raportat consum excesiv de alcool episodic, iar aproape 16% dintre pacienții cu steatoză hepatică au fost consumatori excesivi de alcool episodici.

Această afecțiune foarte frecventă și în creștere afectează unul din trei adulți și este legată de factori precum obezitatea, diabetul și colesterolul ridicat.

În grupul respectiv, cei care au consumat excesiv de alcool episodic au avut o probabilitate de aproape trei ori mai mare de a dezvolta fibroză avansată decât cei cu obiceiuri de consum mai regulate.

„Deși acest studiu s-a concentrat pe pacienții cu steatoză hepatică, aceste constatări pot fi relevante și pentru o populație mai largă de pacienți. Având în vedere că mai mult de jumătate dintre adulți raportează consum excesiv de alcool ocazional, această problemă merită o atenție sporită atât din partea clinicienilor, cât și a cercetătorilor, pentru a ajuta la o mai bună înțelegere, prevenire și tratare a bolilor hepatice”, mai spune autorul principal al studiului citat, dr. Brian P. Lee.

