Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi cea mai dăunătoare băutură pentru ficat? Organul ajută la digestie și la filtrarea toxinelor. De altfel, reglează metabolismul și stochează nutrienți esențiali. Cu toate acestea, spre deosebire de alte organe, ficatul se deteriorează adesea fără a declanșa simptome evidente timp de ani de zile.

Afectarea ficatului nu apare de obicei după un singur exces, ci mai degrabă ca o consecință a unor exagerări repetate în timp. Farmacistul Sento Segarra, cunoscut sub numele de „Sento Farmacéutico”, a adus în atenție o idee care a generat uimire în rândul mai multor consumatori. Și anume, faptul că cea mai dăunătoare băutură pentru ficat nu este cea identificată în „mod tradițional”. El menționează că berea, vinul și sucul bogat în zahăr nu sunt cele mai dăunătoare pentru ficat.

Anumite băuturi pot afecta ficatul / foto: Shutterstock

„Cea mai proastă băutură pentru ficat nu este sucul zaharos, nici măcar berea sau vinul. Este ceva mult mai periculos”, a spus farmacistul, scrie Larazon.es.

Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat?

Pe de altă parte, farmacistul susține că băuturile spirtoase sunt dăunătoare pentru ficat. Este vorba îndeosebi de băuturile care au un grad ridicat de alcool (whisky, vodcă, rom, gin). Când organismul metabolizează alcoolul etilic, îl transformă mai întâi în acest compus chimic, numit acetaldehidă, care este considerat extrem de reactiv și potențial dăunător celulelor.

„De fiecare dată când bei, ficatul tău intră în modul de urgență. Trebuie să descompună un produs secundar extrem de toxic numit acetaldehidă”, a spus farmacistul.

Diverse instituții de sănătate, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism, sunt de acord că afectarea hepatică legată de alcool depinde nu numai de tipul de băutură, ci și de concentrația de alcool și de viteza de consum.

Ce se întâmplă în organism atunci când bei alcool

Acetaldehida generată în timpul metabolismului alcoolului provoacă inflamația ficatului și stresul oxidativ. De asemenea, modifică regenerarea celulară și contribuie la dezvoltarea unor boli precum steatoza hepatică, hepatita alcoolică sau ciroza.

„Acetaldehida distruge celulele hepatice, provoacă inflamații și le blochează capacitatea de regenerare. Două băuturi pe zi sunt suficiente pentru a-ți suprasolicita ficatul, zi de zi, fără să-ți dai seama. Și nu, nu contează dacă este doar în weekend. Ficatul tău nu face distincția între sărbători”, a mai spus farmacistul.

De ce băuturile spirtoase tari prezintă un risc mai mare

„Băuturile spirtoase distilate conțin de obicei între 35% și 45% alcool, comparativ cu 4-5% în bere sau 12-14% în vin. Această diferență face ca consumul unor cantități mari de etanol să fie ușor de realizat aproape fără să se observe, în special în cocktailuri sau băuturi mixte.

Ficatul prioritizează metabolizarea alcoolului față de alte funcții metabolice, ceea ce duce la acumularea de grăsime în ficat și la procese inflamatorii în cazul expunerii repetate. În plus, studiile realizate de Asociația Spaniolă pentru Studiul Ficatului avertizează asupra unei creșteri susținute a bolilor hepatice legate de alcool, chiar și la tinerii care nu beau zilnic.

Experții sunt de acord că nu există o cantitate de alcool complet sigură pentru ficat, deși riscul crește în mod evident odată cu băuturile cu conținut ridicat de alcool și consumul rapid”, mai arată sursa citată.

Ce recomandă specialiștii:

  • Limitați frecvența și cantitatea de alcool;
  • Evitați concentrarea consumului într-o singură zi;
  • Alternați cu băuturi nealcoolice;
  • Mențineți o greutate sănătoasă și o dietă echilibrată;
  • Faceți controale medicale regulate.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock – rol ilustrativ

