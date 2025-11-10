Mai multe condimente folosite des de gospodine au fost RETRASE din supermarketuri celebre din România. Au fost descoperite substanțe toxice

Autoritățile din România au retras de pe rafturile supermarketurilor Auchan și Metro trei produse alimentare, după ce s-a constatat că anumite loturi conțin particule metalice și de cauciuc, care pot fi periculoase pentru sănătate.

Produsele vizate sunt:

Delikat Borș Legume – 165 g;

Knorr Supă pui cu tăieței – 12 g;

Condimente pentru porc cu usturoi și afumătură – 29 g.

Autoritățile fac apel la consumatori să verifice produsele din casă și să respecte recomandările pentru siguranță.

În acest context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă să nu consumați aceste produse, sub nicio formă.

Produsele pot fi returnate la supermarketul de unde au fost achiziționate, iar clienții vor primi valoarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal, potrivit Adevărul.

Contactul cu particulele metalice și de cauciuc poate provoca leziuni ale gurii, gingiilor sau esofagului, iritații ale tractului digestiv și chiar contaminare chimică cu metale grele.