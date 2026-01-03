Zeci de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), după atacurile militare ale SUA în Venezuela. American Airlines a confirmat că este la curent cu închiderile spațiului aerian din estul Caraibelor.



Mai multe zboruri comerciale către și dinspre Puerto Rico, Aruba și alte destinații din Caraibe au fost întârziate sau anulate, după ce FAA a emis restricții pentru anumite porțiuni ale spațiului aerian. Administrația Federală a Aviației a emis ordine prin care avioanele comerciale sunt obligate să evite anumite zone ale spațiului aerian din regiunea Caraibelor, din motive de securitate.

American Airlines a declarat că monitorizează evoluția situației împreună cu FAA și ajustează programele pentru a sigura siguranța pasagerilor și echipajelor. De asemenea, alte companii americane importante precum Southwest Airlines și JetBlue Airways au anunțat la rândul lor că zborurile spre Caraibe sunt anulate. JetBlue, care operează numeroase zboruri în regiune, a anunțat că aproximativ 215 zboruri au fost anulate din cauza „închiderilor de spațiu aerian din Caraibe, legate de activități militare”.

Nu se știe pentru cât timp vor fi anulate zborurile în Caraibe

Deocamdată nu se cât timp vor fi anulate zborurile către Caraibe, deși măsurile de acest fel sunt, de obicei, temporare. Marile companii aeriene americane au încetat să mai opereze curse directe către Venezuela de mai mulți ani, iar compania American Airlines a fost ultima care a suspendat zborurile către această țară, în 2019, pe fondul tensiunilor politice și sociale.

