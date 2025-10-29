Prima pagină » Actualitate » Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor

Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor

Mara Răducanu
29 oct. 2025, 11:45, Actualitate
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
Mai mulţi bărbaţi – care nu făceau parte dintre participanţii la protestul organizat de confederaţiile sindicale în Piaţa Victoriei – au fost în atenția jandarmilor bucureșteni. Mai exact, aceștia au fost supuși unui control corporal preventiv, iar asupra unui dintre ei a fost găsit un briceag şi un patent multifuncţional cu o lamă ascuţită. Aceştia aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat. Bărbatul asupra căruioa s-au găsit obiectele interzise la un miting de protest a fost dus la Poliţie pentru continuarea cercetărilor.

Reamintim că oamenii s-au săturat de atâta austeritate din partea guvernului Bolojan și au decis să iasă în stradă să-și strige nemulțumirile. Sunt aproximativ 20.000 de sindicaliști din țară care și-au anunțat prezența și s-au pregătit de protest în fața Guvernului, miercuri de la ora 11.00.

În paralel, jandarmii sunt și ei pregătiți și instruiți de superiorii lor cum să acționeze. Mai exact, sloganurile vor fi verificate de forțele de ordine, înainte de a ajunge în mijlocul mulțimii.

Jandarmii fac apel către toţi participanţii să adopte un comportament paşnic şi civilizat

Jandarmeria Capitalei a informat, miercuri dimineaţă, că jandarmii din cadrul dispozitivului de ordine publică, aflaţi în misiune pentru asigurarea măsurilor de siguranţă la protestul care se desfăşoară în Piaţa Victoriei, au interceptat, în apropierea zonei de desfăşurare, mai multe persoane care nu făceau parte dintre participanţii la adunarea publică. Aceştia aveau asupra lor pancarte şi voiau să participe la protest, deşi nu erau membri de sindicat.

La controlul corporal preventiv, asupra unuia dintre bărbaţi au fost găsite mai multe obiecte interzise la o adunare publică, care ar fi putut pune în pericol siguranţa celor prezenţi (cuţit tip briceag şi o unealtă multifuncţională care conţine o lamă ascuţită). Bărbatul a fost condus la secţia de poliţie, în vederea continuării cercetărilor şi luarea măsurilor legale.

Jandarmeria Capitalei reaminteşte că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

