Mai mulți nepalezi s-au bătut într-un bar în București. A fost chemată poliția și salvarea, scrie Mediafax. În urma altercației, patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după scandalul produs în sediul unei societăți comerciale din Sectorul 4 al Capitalei. În bătaia produsă într-un bar au fost implicați cetățeni nepalezi.

Conform Poliției Capitalei, polițiștii au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au fost sesizați la data de 23 ianuarie cu privire la faptul că într-un bar din Sectorul 4 ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane.

Din primele verificări făcute de polițiștii care s-au deplasat la fața locului a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între ei ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o bătaie.

Administratorul barului a spus că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, dar nu a dorit să formuleze plângere.

În urma acestui scandal, unul dintre bărbați prezenta o rană la nivelul capului, el fiind evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului, care i-a acordat îngrijiri medicale, dar persoana a refuzat transportul la spital.

Totodată, alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței, dar nu au solicitat îngrijiri medicale.

Persoanele implicate au fost duse la sediul Secției 16 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a întocmirii actelor procedurale, fără ca vreuna dintre acestea să vrea formularea unei plângeri prealabile.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Secției 16 Poliție. Față de patru bărbați a fost însă dispusă începerea urmăririi penale, iar apoi a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Autorul recomandă:

Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”