Primii cartofi noi au plecat din sudul Olteniei către piețele din Capitală. Cât costă un kilogram

Elena Ailuţoaei

Primii cartofi noi românești sunt gata de ieșit în piețe. Fermierii din sudul Olteniei au trecut deja la recoltat, ÎNSĂ. Anul acesta însă vremea rece a afectat producția, în sensul că este mai puțină și mai târzie.

Față de anul trecut, când de la un singur vrej erau recoltate chiar și două kilograme de cartofi, acum un vrej produce doar 500-600 grame de cartofi.

Pe solurile nisipoase de la Dăbuleni, în județul Dolj, sunt deja gata primii cartofi noi românești. Aceștia se vor vinde în piețele en-gros din București, cu 25 lei kilogramul.

„A fost frig rău. I-am pus din decembrie și să-i scoatem acum. Am avut șapte pânze pe ei, tunuri, plus a mai fost câte o sobă. Anul acesta e producția mult mai scăzută față de anul trecut, cred că cu 30%. Adică de când i-am pus în pământ, din decembrie, am avut foarte, foarte frig față de anul trecut. Anul trecut au fost doar două săptâmâni mai friguroase. După aceea s-a mai schimbat, dar anul acesta numai frig, numai frig. Este o decalare de două săptămâni, fiind foarte frig și oricum nu au crescut la maturitate”, spune Marinela Roambă.

Sunt și fermieri care spun că, față de anul trecut, se așteaptă să aibă producția de cartofi la jumătate.

Specialiștii de la Statiunea de Cercetare pe Soluri Nisipoase Dăbuleni spun că solurile nisipoase ajută agricultorii de pe Valea Dunarii să aiba productii timpurii, dar subliniază că anul acesta a fost că vremea s-a schimbat cum n-a mai fost în ultimii zece ani.

Oltenia, în special zona nisipoasă din judetul Dolj, este recunoscută la nivel național pentru productiile extra timpurii și timpurii. La nivel național, însă, producția de cartofi a fost în scădere, conform datelor statistice.

În anul 2025, productia de cartofi a fost cu aproape 10% mai scăzută decât în 2024.

România se află pe locul 9 în Europa la producția de cartofi. Cei mai mari producători sunt țări precum: Germania, Franța, Tările de Jos, Belgia.

