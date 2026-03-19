Este războiul cu Iran un coșmar financiar pentru SUA? Cât a costat prima săptămână a operațiunii „Epic Fury”

Este războiul cu Iran un coșmar financiar pentru SUA? Cât a costat prima săptămână a operațiunii „Epic Fury”

Războiul din Orientul Mijlociu este pe cale să intre în a patra săptămână, iar Donald Trump a precizat că operațiunea împotriva Iranului nu este nici pe departe aproape de final. Până în prezent, se crede că peste 3.000 de persoane au fost ucise în Iran, în timp ce Pentagonul afirmă că peste 15.000 de ținte au fost atacate în primele două săptămâni. În tot acest timp, Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime ale lumii, este practic închisă, iar întreaga lume este afectată de criza energetică.

La doar o săptămână de la începutul operațiunii americane și israeliene asupra Iranului și a conducerii de la Teheran, oficialii Pentagonului au anunțat în Congresul SUA, într-o ședință cu ușile închise, că prețul războiului depășise deja 11,3 miliarde de dolari în primele șase zile. Cu toate acestea, unele surse au declarat pentru The Guardian că estimarea pare să se limiteze doar la cheltuielile cu munițiile și nu la costul total din primele zile ale conflictului, care ar putea include și desfășurarea de echipamente și trupe în regiune, cheltuieli medicale, înlocuirea aeronavelor pierdute în luptă și daunele provocate de represaliile Iranului.

Cercurile albastre reprezintă țintele lovite de Statele Unite, pe când punctele roșii reprezintă țintele lovite de Iran drept represalii.

Până în a șasea zi, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat costul cumulat la 12,7 miliarde de dolari. În primele ore ale războiului, Statele Unite au folosit unele dintre cele mai scumpe arme din arsenalul său. Rachetele cu rază lungă de acțiune, interceptoarele de rachete balistice și sistemele radar au fost consumate într-un ritm care a redus stocurile drastic.

Doar o singură rachetă Tomahawk costă aproximativ 3,5 milioane de dolari, iar la șase zile de la începutul războiului din Iran, SUA folosiseră peste 300 de rachete Tomahawk, potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, ceea ce ridică suma la aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Cu toate astea, aceste rachete sunt departe de a fi singura muniție folosită. Oficialii americani au declarat că până în a șasea zi de război, forțele americane au lovit peste 2.500 de ținte.

Doar costul estimat al munițiilor ofensive este de 5,5 miliarde de dolari. Până pe 3 martie, Iranul a lansat 2.500 de drone și rachete drept represalii, iar costul apărării aeriene al SUA a fost estimat la 5,7 miliarde de dolari pentru interceptarea rachetelor lansate de iranieni. Adăugând pierderile de război ale SUA de 1,4 miliarde de dolari și costurile operaționale de 27 de milioane de dolari, se estimează că primele șase zile ale războiului au costat 12,7 miliarde de dolari.

