SUA vor să ridice sancțiunile impuse petrolului iranian, după ce au făcut același lucru cu cel rusesc. Care sunt obiectivele

Statele Unite ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului iranian blocat pe mare pentru a contribui la creșterea aprovizionării globale și, prin urmare, la reducerea prețurilor, a declarat joi secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, relatează Reuters.

„În zilele următoare, este posibil să renunțăm la sancțiuni pentru petrolul iranian aflat pe mare. Este vorba de aproximativ 140 de milioane de barili”, a declarat Bessent în cadrul programului „Mornings with Maria” de la Fox Business Network. „Deci, în funcție de cum calculezi, este vorba de o aprovizionare de 10 zile până la două săptămâni”, a adăugat acesta.

Șeful Trezoreriei americane a declarat că adăugarea pe piață a petrolului iranian sancționat va ajuta la menținerea prețurilor la energie la un nivel scăzut în următoarele 10 până la 14 zile. Recent, Trezoreria a luat o măsură similară pentru a permite vânzarea de petrol rusesc sancționat, blocat în petroliere, ceea ce, potrivit lui Bessent, a adăugat peste 130 de milioane de barili la aprovizionarea globală.

Bessent a declarat că SUA vor lua și alte măsuri pentru a crește oferta, inclusiv o eliberare unilaterală a stocurilor din Rezerva Strategică de Petrol peste eliberarea comună coordonată de G7 de săptămâna trecută de 400 de milioane de barili.

„Deci, ca să fie clar, nu intervenim pe piețele financiare. Aprovizionăm piețele fizice”, a spus Scott Bessent.

Bessent a declarat că președintele Donald Trump va discuta, de asemenea, joi, la Casa Albă, cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi despre participarea marinei japoneze la asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, deoarece de acolo își obține Japonia cea mai mare parte a petrolului.

Recomandările autorului: