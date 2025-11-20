Prima pagină » Actualitate » Mai noiembrie ca niciodată. Praful saharian și La Niña în competiție cu Vortexul polar. Care ar putea  fi efectele spectaculoase

Rene Pârșan
20 nov. 2025, 15:47, Actualitate
România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, între 21 și 23 noiembrie, aduse dinspre nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua/ninge, publică Mediafax. În aceeași perioadă sunt așteptate viscol și ninsori aduse de La Niña și Vortexul polar, ceea ce poate colora straniu România.

Un val de praf saharian, purtat de mase de aer cald venite din Africa, va traversa în următoarele zile continentul european. Fenomenul va cuprinde zone întinse din Europa de Vest și Centrală, iar specialiștii avertizează că România nu va fi ocolită. Potrivit meteorologilor, praful saharian va ajunge în țara noastră spre finalul săptămânii. De data aceasta, pagubele vor minime, fiind toamnă, dar spălătoriile de mașini vor avea de câștigat.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în perioada 21-23 noiembrie circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei, inclusiv deasupra României.

Aproape simultan, specialiștii avertizează asupra a două două fenomene rare, La Niña, aflată într-o fază rece, și o încălzire stratosferică bruscă (SSW) ce amenință să destabilizeze Vortexul Polar, potrivit severe-weather.eu.

Praful saharian va ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, apoi se va extinde îndeosebi în regiunile estice. Depunerile vor putea fi observate în special în intervalele cu precipitații, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

„Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, anunță ANM.

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), care oferă date actualizate despre deplasarea acestor particule în atmosferă.

