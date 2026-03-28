În postul Paștelui din oferta marilor lanțuri de magazine nu puteau să lipsească din meniu „micii vegetali”. Deși pe plan global producătorii de produse de carne consacrate, cârnați, hamburgeri, crenvurști etc, încearcă să scoată de pe eticheta produselor tradiționale de grătar sau tigaie termenul vegetal, acest lucru încă nu se întâmplă și în România.

Dar culmea este alt aspect. Aceste produse, fabricate în mare măsură din soia, sunt și foarte scumpe. În acest caz al micilor „de post” prețurile îi usucă pe creștinii fervenți. Pare mai ieftin să iei masa la celebrul restaurant bucureșean La Cocoșatu, un brand egal cu cel al Carului cu bere, decât să-i tragi pe tigaie în bucătărie.

Micii de post din Kaufland costă nu mai puțin de 78.85 lei. Marele avantaj este că expiră în iunie 2026. Este un termen orientativ, dacă îi conservați corespunzător ați putea să-i consumați la un grătar la iarbă verde și în postul Sfântei Maria. La congelator, merg și în Postul Crăciunului.

