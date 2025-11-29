Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei

29 nov. 2025, 22:20, Actualitate
Maia Sandu reacționează: "Aceasta nu este limbajul unei țări care poartă negocieri"

Președintele Maia Sandu  reacționat după atacurile intense asupra Ucrainei și intrarea dronelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. „Aceasta nu este limbajul unei țări care poartă negocieri”, spune liderul moldovean.

„Îndreptându-se să ucidă civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian al Moldovei și au forțat luarea deciziei de a-l închide temporar. Condamnăm aceste atacuri și exprimăm sprijinul nostru pentru Ucraina”, a adăugat președinta Moldovei.

Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord, după ce două drone ruse au încălcat suveranitatea țării. Astfel, Poliția de Frontieră anunță a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova, în seara zilei de 28 noiembrie.

Conform datelor, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Apoi, autoritățile de frontieră din Ucraina au informat partea moldoveană aparatele s-au observat pe direcția Velikaia Kosnița (UA), Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, apoi a fost redeschis, cu excepția regiunii de Nord.

Pe baza informațiilor primite, autoritățile întreprind măsurile procedurale prevăzute de legislație, verificând zona pe unde ar fi trecut dronele. Deocamdată, nu au fost identificate obiecte care prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

De precizat este că, Poliția de Frontieră menține legătura cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor Republicii Moldova.

În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. S-a întâmplat în contextul atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți.

România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina

