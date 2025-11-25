Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

UPDATE: Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis și pentru județul Vrancea RO-ALERT, în contextul detectării posibilelor ținte aeriene care se deplasau în zona graniței cu Ucraina.

România înregistraează o nouă pătrundere în spaţiul aerian a unor dispozitive de tip dronă. Ținta detectată de sistemele naţionale de supraveghere a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. O dronă rusă a căzut peste o casă în Republica Moldova

Și în Republica Moldova s-au semnalat pătrunderi ale dronelor ruse în acestă dimineață, iar una dintre acestea s-a prăbușit peste o casă.