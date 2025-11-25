Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.
UPDATE: Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis și pentru județul Vrancea RO-ALERT, în contextul detectării posibilelor ținte aeriene care se deplasau în zona graniței cu Ucraina.
România înregistraează o nouă pătrundere în spaţiul aerian a unor dispozitive de tip dronă. Ținta detectată de sistemele naţionale de supraveghere a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
Și în Republica Moldova s-au semnalat pătrunderi ale dronelor ruse în acestă dimineață, iar una dintre acestea s-a prăbușit peste o casă.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.