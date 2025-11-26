Prima pagină » Știri politice » România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina

România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
26 nov. 2025, 15:37, Știri politice
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp in Ucraina.

MEROPS este un dispozitiv care folosește inteligența artificială și o mulțime de senzori și sisteme de detecție de ultimă generație. Operează în orice condiții meteo, chiar pe ploaie, ninsoare sau ceață. Sistemul inteligent are o cameră termică, una de zi și alta de noapte. Adică poate detecta dronele care intră în România 24 de ore din 24.

Sistemul Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă are o capacitate de analiză avansată a imaginilor și poate lua decizii foarte repede. Acesta poate urmări simultan una sau mai multe ținte. Sistemul doar detectează dronele, de neutralizare se vor ocupa alte sisteme. Dispozitivul poate fi instalat pe camioane militare, drone sau elicoptere.

Soldații armatei americane testează sistemul MEROPS. Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

„Sistemul Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă (MEROPS) al aliaților americani este dislocat pe teritoriul țării noastre și se află într-o perioadă de testare operațională. Un alt sistem este testat în Polonia. Acesta conține senzori de detecție a țintelor, operează în orice condiții meteo, atât ziua, cât și noaptea. MEROPS este proiectat să detecteze țintele care evoluează și la înălțimi foarte mici, sub înălțimea de detecție a radarelor, dar nu este proiectat să le neutralizeze”, au declarat reprezentanții MApN, pentru Gândul.

Armata Română are nevoie de Sistemul Optic Multi-Spectral cu Rază Extinsă pentru că radarele militare performante detectează eficient țintele mari, care se află la plus 100 de metri altitudine. De asemenea, MEROPS a fost ales pentru că s-a dovedit eficient în Ucraina.

Comandant NATO: „Cred că veți vedea curând capacitatea de luptă antidronă desfășurată în Delta Dunării”

Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, a declarat, marți, că sistemul cu care alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești ca fi amplasat în curând în Delta Dunării.

„În calitate de comandant al forțelor terestre NATO (…) România este extrem de importantă pentru noi din toate motivele pe care ministrul (român Moșteanu, n.r.) tocmai le-a subliniat. Am început deja dezvoltarea capabilității de a face exact ceea ce știm că trebuie să facem, ca alianță, Statele Unite fiind unul dintre cei 32 de membri: să ne asigurăm că aceste drone nu încalcă spațiul nostru aerian. 

Am testat această capabilitate, care se află în etapele finale de implementare. Soldații români și alți soldați ai Alianței au fost instruiți cu privire la această capabilitate și cred că o veți vedea în curând în Deltă”, a precizat generalul NATO.

Foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.

Foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

Ministrul român al Apărării: „Relația cu aliații noștri este mai importantă decât oricând”

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-o postare în pagina sa de Facebook, că „România și SUA stau umăr la umăr” și că „un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând”.
„În această perioadă cu multe provocări din partea Rusiei, relația cu aliații noștri este mai importantă decât oricând. România și Statele Unite stau umăr la umăr. Iar siguranța noastră este mai puternică datorită acestui parteneriat. Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă, a declarat Ionuț Moșteanu.

România și Polonia ridică „zidul anti-drone" la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat"

