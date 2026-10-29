Estonia pregătește construirea a 150 de buncăre la granița cu Rusia și mută o brigadă de luptă la mai puțin de 50 de kilometri de frontieră

Estonia va construi aproximativ 150 de buncăre în apropierea graniței cu Rusia. Măsura vine în contextul în care statele baltice își consolidează apărarea, pe fondul avertismentelor NATO privind incursiunile dronelor rusești și amenințările hibride.

Estonia intenționează să construiască aproximativ 150 de buncăre în regiunea Ida-Virumaa, din nord-estul țării, la granița cu Rusia, în cadrul eforturilor de consolidare a capacității de apărare, a declarat miercuri ministrul Apărării, Martin Herem, potrivit agenției de presă Anadolu.

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Potrivit radiodifuzorului public estonian ERR, aproximativ 100 de buncăre vor fi construite pe terenuri deținute de stat, în timp ce circa 50 vor fi ridicate pe terenuri private sau municipale. Herem nu a oferit detalii suplimentare despre buncărele planificate sau despre utilizarea acestora.

Statele baltice și-au intensificat măsurile de apărare și pregătirea populației civile

Măsura vine în contextul în care statele baltice și-au intensificat, în ultimii ani, măsurile de apărare și pregătirea populației civile, ca răspuns la preocupările tot mai mari legate de securitate.

Oficialii NATO au avertizat cu privire la incursiunile dronelor rusești, încălcările spațiului aerian, actele de sabotaj și alte amenințări hibride în întreaga regiune. De asemenea, țările europene și-au consolidat apărarea antiaeriană ca răspuns la provocările tot mai mari în materie de securitate.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, NATO și-a consolidat flancul estic prin desfășurarea de trupe suplimentare și pregătirea unui plan de reacție rapidă.

La începutul acestei luni, armata estoniană a anunțat planuri de relocare permanentă a unei brigăzi pregătite de luptă mai aproape de granița cu Rusia.

Brigada 1 urmează să fie mutată într-o bază militară recent extinsă, situată la mai puțin de 50 de kilometri (31 de mile) de graniță, măsură menită să îmbunătățească capacitatea Estoniei de a răspunde unui posibil atac rusesc.