Mama Andei, fata ucisă de Emil Gânj, declarații șocante: „Poliția nu mi-a apărat fata. El a plecat zâmbind după crimă”

Mama Andei, tânăra ucisă de criminalul din Mureș, Emil Gânj, acuză poliția că nu i-ar fi protejat niciodată fiica de fostul concubin. Femeia mai spune că ucigașul Andei a plecat aproape zâmbind de la locul crimei.

„Nu ne-am revenit… Când era Anda păzită de poliție, credeam că suntem protejați, dar din păcate era doar mașina goală. Poliția nu era. Își lăsau mașina și plecau. Am sunat și 112 de multe ori și le-am spus că este ora 11:30 și mașina de poliție nu este în poartă. Mi-au spus să nu mai sun, că îmi dau amendă. Mi-au spus să tac din gură, că poliția este acolo, dar nu o văd eu”, spune mama Andei, la Antena 3.

Femeia mai spune că ucigașul „a plecat liniștit” după ce a comis crima.

„A trecut strada pe unde a venit, aproape râzând”

„A trecut strada pe unde a venit, aproape râzând (…) Când am intrat în casă, am dat față în față cu el și l-am implorat să se oprească. Râdea așa, cumva avea un zâmbet de criminal. Nu pot să-i spun altcumva. Am încercat să-l opresc, dar din păcate nu am putut”, a mai declarat mama Andei.

Marți dimineață, în data de 8 iulie 2025, în jurul orei 08:50, Emil Gânj a pătruns în locuința fostei sale iubite, cu gândul de a-i curma viața, fiind înarmat cu un topor și știind că patrula de poliție care o păzea pe tânără a părăsit zona în jurul orei 06:00.

A forțat intrarea în casă, spârgând geamurile termopan ale ușii și ferestrelor cu toporul. În casă se mai aflau 2 minori și una dintre rudele tinerei.

Bărbatul și-a căutat victima în locuință, care – de teamă – se baricadase într-un dulap. Însă, criminalul a descoperit imediat ascunzătoarea și i-a aplicat mai multe lovituri cauzatoare de moarte femeii, cu toporul, apoi i-a incendiat cadavrul utilizând o substanță inflamabilă.