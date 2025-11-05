Donald Trump a ținut un discurs la Micul dejun cu senatorii republicani, comemorând un an de la „marea victorie” din alegerile prezidențiale de pe 5 noiembrie 2024.

„Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump, al 47-lea POTUS, aniversează primul an de mandat

Președintele american a făcut și o referință la alegerile pierdute de candidații republicani pentru primăria New York City și cele pentru funcția de guvernator din New Jersey și Virginia.

„Aseară, nu mă așteptam să fie o victorie. Erau zone foarte democrate. Nu cred că a fost bine pentru republicani. Dar am avut o seară interesantă”, a spus Donald Trump. „Presa a fost drăguță cu noi în ultimele două luni, au fost grozavi cu noi în ce privește călătoria noastră în China, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia. Sunt sigur că vă veți întoarce la obiceiurile voastre obișnuite. Am oprit opt războaie!”, a mai declarat președintele.

„A fost un factor negativ pentru republicani. Faptul că nu am fost pe buletinul de vot a fost cel mai important factor, dar am fost onorat să mi se spună asta”, a citat președintele afirmația celor care au realizat sondajele de opinie.

SUA traversează cel mai îndelungat „shutdown” din istorie

Președintele a vorbit și despre închiderea federală, declarând că „ne aflăm în cel mai îndelungată închidere federală din istorie, care este creată de democrați radicali din Senat care n-au arătat niciun interes în redeschiderea guvernului.”

„Mi s-a spus că sunt Rege. Nu-i cred. Cred că (democrații radicali) sunt piloți kamikaze. Tocmai m-am întors din Japonia. Am vorbit despre piloții kamikaze. Vor distruge țara dacă va fi nevoie”.

Despre beneficii, președintele a reamintit despre predecesorul său:

„Milioane de americani vor rămâne fără beneficii SNAP (Program de asistență nutrițională suplimentară). Deci, când eram președinte, aveam 7 miliarde $. Și acum au mult mai mult, pentru că aceste beneficii au fost acordate oricui a cerut. 47 de miliarde. Deci nu acesta a fost scopul SNAP. A fost pentru oamenii care aveau cu adevărat probleme. Dar Biden le dădea oricui cerea pentru că cifrele sunt incredibile. Funcționarii publici nu lucrează. Lucrătorii din sistemul de control al traficului aerian sunt supuși unor presiuni tot mai mari. Trebuie să readucem guvernul imediat. Asta afectează piața bursieră”.

Sursa Video: White House

