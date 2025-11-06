Prima pagină » Știri externe » Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul

Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul

Mihai Tănase
06 nov. 2025, 10:33, Știri externe
Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul
Foto: Profimedia images

După victoria lui Zohran Mamdani în alegerile din New York, luminile lui „The Big Apple” s-au îndreptat spre soția democratului, Rama Duwaji, care la doar 28 de ani, Duwaji este „primă doamnă a New York-ului” din generația Z.

Noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, o descrie pe soția sa, Rama Duwaji, drept „partenera ideală în toate momentele vieții”. Apropiații o numesc „Lady Di a noastră” pe  tânăra elegantă, discretă, dar cu o influență profundă asupra modului în care Mamdani și-a construit campania și imaginea publică.

În vârstă de 28 de ani, Rama Duwaji a devenit prima doamnă din generația Z a New York-ului, scrie corriere.it.

Născută în Houston, într-o familie de origine siriană, Rama a copilărit în Dubai, unde s-a mutat cu părinții la vârsta de șapte ani, revenind ulterior în Statele Unite pentru a-și finaliza studiile.

De profesie ilustratoare, Duwaji și-a folosit creativitatea și sensibilitatea artistică pentru a susține campania soțului ei. Ea este autoarea designului vizual al posterelor electorale ale lui Mamdani, culorile galben, albastru și roșu fiind inspirate din elemente emblematice ale orașului New York: Metrocard-ul, echipa de baseball Mets și pompierii din NYC.

Povestea de dragoste a început pe o aplicație de dating

Povestea lor de dragoste a început în 2021, pe aplicația Hinge. Prima întâlnire a avut loc la o cafenea yemenită din Brooklyn, iar apoi au urmat o plimbare în parc și o relație care avea să devină publică abia în 2024, când Mamdani și-a anunțat logodna pe Instagram.

Cei doi s-au căsătorit în februarie 2025, la tribunalul din Manhattan, într-o ceremonie civilă simplă, dar plină de simbolism. Imaginile cuplului în metrou, realizate de un prieten fotograf, au devenit virale cu Rama purtând o rochie albă și cizme negre, iar el un costum simplu gri.

„Nu există nimeni altcineva pe care aș prefera să-l am alături de mine în acest moment sau în orice alt moment”, a spus Mamdani în discursul său de după victorie, în timp ce soția lui a urcat pe scenă alături de părinții lui, regizoarea Mira Nair și academicianul Mahmood Mamdani, profesor la Universitatea Columbia.

Rama Duwaji nu este o apariție constantă în public, însă este foarte prezentă în mediul online. Pe contul său de Instagram, artista postează lunar ilustrații inspirate din realitățile sociale și politice ale lumii arabe.

Lucrările sale au apărut în Vogue, The New Yorker și alte publicații internaționale, iar temele abordate reflectă deseori situația dificilă a palestinienilor. Într-o animație devenită virală în luna mai, ea a ilustrat o fetiță palestiniană ținând un vas gol, cu mesajul: „Aceasta nu este o criză alimentară – sunt înfometați în mod deliberat.”

Pozițiile sale publice au fost în deplină concordanță cu mesajele progresiste ale lui Mamdani, care a criticat în repetate rânduri politica guvernului israelian. Deși această atitudine i-a îndepărtat o parte din electoratul evreu, cuplul a devenit simbolul unei noi generații politice din New York – tineri, diversificați și conectați la marile teme globale.

„Rama nu este doar soția mea, ci și o artistă incredibilă care merită să fie cunoscută pentru ceea ce face”, a spus Mamdani, răspunzând criticilor legate de logodna lor din Dubai, catalogată de presa tabloidă drept „extravagantă”.

