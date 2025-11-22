TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”

Pentru americani, cel mai fierbinte subiect al zilei de vineri nu a fost despre Ucraina și ultimatumul dat de Donald Trump lui Volodimir Zelenski. Capul de afiș al zilei de 21 noiembrie l-a ținut întâlnirea președintelui SUA cu Zohran Mamdani.

Primarul ales al New Yorkului a fost primit la Casa Albă, în Biroul Oval, de liderul SUA, iar cei doi s-au întreținut amical, spre șocul presei mainstream din State.

„Dușmanul” comun al celor doi

Cine se aștepta la un război al declarațiilor sau măcar la mici înțepături mai trebuie să aștepte. Donald Trump și Zohran Mamdani s-au comportat ca doi vechi prieteni, lăsând deoparte atacurile din ultimele luni.

Punctul comun pe care staff-urile celor doi l-au găsit a fost reducerea tarifelor la energie pentru consumatorii casnici din New York. Atât Trump, cât și noul primar al celei mai mari metropole americane au spus că vor colabora îndeaproape pentru a presa compania Con Edison, principalul furnizor de energie al orașului, să reducă tarifele pentru new-yorkezi.

Cu prilejul întâlnirii de la Casa Albă, cei doi au discutat despre creșterea costului vieții și rolul companiei Con Edison în facturile tot mai mari ale locuitorilor din New York.

Trump a spus că „administrația federală va trebui să discute” cu furnizorul de energie pentru a obține scăderea tarifelor. La rândul său, Zohran Mamdani, a confirmat că este de aceeași părere cu președintele SUA – facturile sunt prea mari, iar oamenii din New York nu-și mai permit un trai atât de scump.

„Vom avea nevoie să vorbim cu ei. Trebuie să determinăm Con Edison să înceapă să reducă tarifele”, a declarat Trump în cadrul întâlnirii de la Casa Albă. „Absolut”, a confirmat Mamdani cele spuse.

Acesta a fost un moment rar în care pozițiile celor doi politicieni s-au aliniat, după mai multe luni de critici reciproce, scrie Reuters.

Compania Con Edison, furnizor de energie electrică, a transmis că este pregătită să colaboreze cu administrația locală pentru a găsi soluții la costurile tot mai mari ale utilităților. Printre altele, furnizorul a subliniat că este „esențial” ca facturile să fie suportabile pentru locuitorii orașului.

Trump și Mamdani, ca doi vechi prieteni

Întâlnirea dintre Trump și Mamdani a reprezentat un moment notabil în politica americană, având în vedere relația extrem de tensionată dintre cei doi. Luni la rând, ei s-au atacat, iar Trump chiar l-a catalogat pe Mamdani „comunist” și a sugerat că ar trebui deportat. În vârstă de 34 de ani, noul „star” al Partidului Democrat este născut în Uganda, dar are dobândită cetățenia americană.

La rândul său, Mamdani și-a făcut campanie în New York având ca subiect central nevoia de a „proteja orașul de Trump”. De asemenea, el a promis să scadă costul de trai în această uriașă metropolă afectată de inflație.

Întâlnirea de la Washington ar putea marca începutul unei cooperări mai pragmatice între cei doi.

„Oamenii care muncesc au fost lăsați în urmă în New York. În cel mai bogat oraș din lume, unul din cinci locuitori nu își permite 2,90 dolari pentru metrou sau autobuz. Așa cum i-am spus lui Trump, este timpul să-i punem pe acești oameni înapoi în centrul politicii noastre”, a scris, sâmbătă, pe X, primarul New Yorkului.

„Am întâlnit un om foarte rațional”

„Am un lucru în comun cu el – vrem ca orașul nostru, pe care îl iubim, să o ducă incredibil de bine. Cu cât el face treabă mai bună, cu atât sunt eu mai fericit. Cred că îi va surprinde pe unii conservatori. Am întâlnit un om foarte rațional, un om care vrea ca New Yorkul să fie grozav din nou”, a comentat Donald Trump la conferința comună, din Biroul Oval, organizată împreună cu Zohran Mamdani.

De altfel, echipa primarului ales a transmis că Mamdani este dispus să colaboreze cu președintele republican, spre beneficiul locuitorilor din New York.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii

Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41%

Cine este Rama Duwaji, soția noului primar din New York, Zohran Mamdani. I se spune „Lady Di”

Trump: „Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie. Aseară, nu mă așteptam să fie o victorie. Erau zone foarte democrate”