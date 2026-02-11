Mâncăruri cu bani puțini. Ce gătesc vedetele cu doar 10 lei

Și vedetele resimt creșterea prețurilor la alimente, astfel că recurg la mâncăruri care sunt delicioase și se poat face cu bani puțini.

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și cântăreața de muzică ușoară Natalia Guberna au spus ce rețete fac cu ingrediente de doar 10 lei, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut foarte mult.

Saveta Bogdan a spus, pentru click.ro, rețeta ei de tocăniță de legume:

”Tocănițele fără cărniță sunt la fel de bune, eu pun cartofi, morcovi, ceapă, dacă vreți și fasole păstăi, tot ce aveți prin cămară. Important este însă să iasă și gustoasă. Se călesc vreo 2 cepe, nu-s foarte scumpe, cu un morcov și 4-5 cartofi, tăiați cubulețe. Amestecați cu lingura de lemn, câteva minute.

Apoi, turnați apă, cât să le depășească, și lăsați la fiert vreo 50-60 de minute. Cartofii se taie cubulețe mai mari, ca să nu se sfărâme la fiert. Când e totul gata, cum bulionul este scump, pentru culoare puneți niște boia de ardei dulce, sunt pliculețe la vreo 1 leu, prin supermarket, dar și pătrunjel uscat, tot așa e la vreo 1 leu pliculețul. Nu uitați să adăugați puțină sare și piper, după gust. După vârstă de 80 de ani, carnea este de evitat, spun medicii. Eu mănânc carne foarte rar. Poftă bună”.

Natalia Guberna a dat rețeta ei ieftină de desert:

”Eu prepar adesea clătite, din făină, un ou și apă chioară sau apă minerală, în loc de lapte, care este scump. Le mănânc, dacă nu am în casă gem sau dulceață, cu zahăr tos presărat peste ele. Așa îmi făcea mama, în anii comunismului, pe sărăcie. Nu sunt rele, dintr-un ou ies fix cinci clătite.

Dar, mai pun mere la cuptor, cu zahăr și scorțișoară, în mijloc, un desert potrivit și pentru musafiri. Dacă ai prin casă poți pisa și niște nuci, dar astea sunt mai scumpe”.

Adina Halas are și ea o rețetă ieftină, dar gustoasă, de supă cremă de linte. Pentru acest preparat este nevoie de 500 gr linte, o ceapă, 2 morcovi, o felie de țelină, un păstârnac, usturoi, 4 linguri ulei, busuioc, sare, boia dulce, piper și puțin suc de lămâie. 500 de grame de linte costă aproximativ 5 lei.

”Am lăsat la înmuiat lintea, de seară până a două zi, când m-am apucat de făcut această minunată supă-cremă, pe gustul tuturor celor din familia mea. Am pus la fiert legumele, tăiate grosier, în 3-4 l de apă, și după un sfert de oră am adăugat și lintea. Le-am mai lăsat să fiarbă împreună aproximativ 30 de minute. Spre final, am adăugat condimentele, le-am mai lăsat un minut și am stins focul.

Am scurs zeama și am pus-o separat într-un castron, iar legumele le-am păsat cu blenderul vertical, adăugând uleiul, sucul de lămâie și apoi câte puțin din zeamă în care au fiert, până la consistență dorită. În cazul de față, am adăugat-o pe toată. Când o pui în farfurie poți să o personalizezi, în funcție de gusturi, inspirație, moment. Este o rețeta potrivită și în post”.