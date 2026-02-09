Prăjitura tăvălită, un deliciu. Cum se prepară desertul cu cocos și ciocolată

Prăjitura tăvălită este un desert delicios, pe placul amatorilor de dulce. Este o prăjitură care poate fi pregătită foarte ușor acasă.

Prăjitura tăvălită, cu blat moale, nucă de cocos și glazură de ciocolată, poate fi un desert potrivit atât pentru familie, cât și pentru musafiri. În bucătăriile internaționale este cunioscută sub denumirea de ”Lamington”.

Acest desert nu necesită multe ingrediente și este ușor de pregătit acasă.

Ingredientele de care aveți nevoie pentru blat, sunt:

– ouă

– zahăr

– făină

– ulei și/sau unt

– praf de copt

– lapte

– esență de vanilie

Cum se prepară blatul:

Într-un bol, bateți ouăle cu zahărul până obțineți o compoziție cremoasă. Adaugați treptat laptele, uleiul și esența de vanilie.

Încorporați făina amestecată cu praful de copt, amestecând ușor până la omogenizare.

Turnați aluatul într-o tavă tapetată și coaceți în cuptorul preîncălzit până trece testul cu scobitoarea. Lasați blatul să se răcească complet.

Ingrediente pentru glazură:

– cacao

– zahăr

– lapte

– unt sau margarină

– esență de rom (opțional)

Cum se pregătește glazura:

Într-o cratiță, se încălzește laptele cu untul și zahărul. Se adaugă cacao și se amestecă continuu până se obține o glazură omogenă și mai groasă. Dacă glazura se întărește prea repede, se mai adaugă puțin lapte fierbinte pentru a o subția, notează csid.ro. Se poate adăuga un pic de esență de rom pentru aromă.

Pentru decor se poate folosi nucă de cocos sau nucă măcinată.

Se taie blatul în cuburi de dimensiuni egale și se înmoaie fiecare cub în glazura de cacao. Se tăvălește fiecare bucată prin nucă de cocos sau nucă măcinată.