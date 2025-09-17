Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, este programată o grevă generală, cu perturbări majore în transporturi, sănătate, învățământ și servicii publice. Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat în proteste de stradă și violențe, culminând joi cu o grevă generală care ar putea paraliza întreaga Franță.
MAE informează că sindicatele din transporturile urbane și interurbane, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire și CFDT Cheminots), aeriene (CGT Air France), învățământ (FSU-SNUipp și SNES-FSU), sănătate (sindicatul farmaciștilor și FFMKR) și servicii publice (CGT, CFDT și FO) au lansat un apel la grevă generală pentru joi, 18 septembrie 2025.
„Sunt așteptate perturbări semnificative în circulația trenurilor, a transportului urban și interurban, dar și întârzieri sau anulări ale zborurilor. De asemenea, greva ar putea afecta mai multe domenii de activitate, printre care sănătatea, educația și serviciile publice. În paralel, sunt anunțate manifestații de amploare la Paris și în alte orașe franceze”, informează MAE.
Sursă foto: Colaj Gândul
