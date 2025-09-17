Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, este programată o grevă generală, cu perturbări majore în transporturi, sănătate, învățământ și servicii publice. Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat în proteste de stradă și violențe, culminând joi cu o grevă generală care ar putea paraliza întreaga Franță.

„Greva ar putea afecta mai multe domenii de activitate, printre care sănătatea, educația și serviciile publice”

MAE informează că sindicatele din transporturile urbane și interurbane, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire și CFDT Cheminots), aeriene (CGT Air France), învățământ (FSU-SNUipp și SNES-FSU), sănătate (sindicatul farmaciștilor și FFMKR) și servicii publice (CGT, CFDT și FO) au lansat un apel la grevă generală pentru joi, 18 septembrie 2025.

„Sunt așteptate perturbări semnificative în circulația trenurilor, a transportului urban și interurban, dar și întârzieri sau anulări ale zborurilor. De asemenea, greva ar putea afecta mai multe domenii de activitate, printre care sănătatea, educația și serviciile publice. În paralel, sunt anunțate manifestații de amploare la Paris și în alte orașe franceze”, informează MAE.

Rom ânii pot apela Consulatul General al României la Paris

Pentru informații actualizate despre trafic, cetățenii rom âni sunt îndemna ți să consulte aplicațiile oficiale SNCF Connect și Bonjour RATP, precum și site-urile SNCF și RATP. Situația zborurilor poate fi verificată pe paginile aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly ) și din localitățile de plecare/destinație.

Pentru asistență consulară, rom ânii pot apela Consulatul General al României la Paris la +33147052966 și +33147052755, iar pentru urgențe sunt disponibile numerele de permanență: Paris +33680713729, Marsilia +33610027164, Lyon +33643627736, Strasbourg +33627050022.

MAE recomandă consultarea periodică a paginilor oficiale mae.ro și ale misiunilor diplomatice din Franța pentru informații actualizate.

Sursă foto: Colaj Gândul

