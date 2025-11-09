Maraton Mihai Trăistariu de Revelion. Zece apariții blitz într-o noapte. De câte ori va hăuli Dragostea din tei

Mihai Trăistariu încearcă să bată un nou record de sărbători. Noaptea de Revelion va fi o adevărată provocare pentru el, al a acceptând să cânte la mai multe evenimente. Unul din motivele maratonului care va avea loc pe Valea Prahovei, sunt ratele la bănci. Nu este clar cât va dura o reprezentație, dar este sigur că nu foarte mult.

Mihai Trăistariu va stabili un nou record personal în noaptea de Revelion. Solistul a acceptat să ia parte la 10 concerte, de la ora 20.00, până următoarea dimineață, la 5.00.

„Pentru Revelion am record de concerte! Niciodată nu am avut atâtea! Am 10 spectacole, trebuie să alerg până la 5 dimineață dar fac asta pentru că am mai avut 8, câte 7 am mai avut, anul acesta au vrut mai mulți să merg să le cânt și atunci cânt câte jumătate de ora-45 de minute, pornesc de la ora 7 seara, la 20.00 am primul concert și până dimineața fac turul resorturilor de la munte, de pe Valea Prahovei. Anul ăsta este recordul meu personal”, a recunscut Mihai Trăistariu pentru Click!

Trăistariu face pârtie pe Valea Prahovei de dragul datoriilor

Mihai Trăistariu își va petrece noaptea dintre ani alergând între stațiunile de pe Valea Prahovei, pentru a putea onora toate cele 10 concerte programate. Însă, alergătura îi va fi răsplătită pe măsură, căci doar după prestațiile de Revelion, solistul va încasa 15.000 de euro.

Nici de Crăciun nu se odihnește. Mihai Trăistariu și-a programat patru concerte, tot la munte.

Astfel, artistul încheie la înălțime, la propriu și la figurat, un an bun din punct de vedere al afacerilor. Banii pe care îi va câștiga de sărbători se vor duce către plata ratelor pentru apartamentul de lux achiziționat recent.

„Niciodată nu am avut atâtea concerte într-o noapte și sunt foarte fericit. E foarte obositor dar m-am învățat așa și profit de noaptea de Revelion de câte ori pot ca să strâng un ban. Am rate la bancă, mi-am luat apartamentul la Titanic, care e de lux, mai am rate. Eu zic că într-un an le achit. De Crăciun, la fel, am tot la munte, dar am 4 evenimente. Îmi merge bine, am un an foarte bun, o să închei anul excepțional!”, spune, încrezător, Mihai Trăistariu.

Recomandarea autorului: Noutate în București, târgul „Crăciunul Nordului” ajunge pe data de 28 noiembrie la Romexpo. Intrarea va fi liberă