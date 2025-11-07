Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mihai Trăistariu vrea să facă BANI și din pictură. ”În pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro”

07 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, vrea să își îmbunătățească veniturile și din tablourile pe care le pictează.

Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

În plus, artistul a câștigat și din reclamele pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Acum, acesta vrea să vândă și tablouri, dat fiind că este talentat și la pictat.

Mihai Trăistariu vrea să facă bani și din pictură. ”Deocamdată, nu am vândut nici un tablou pentru că mi-a fost rușine”

”Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor. A murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-miu a pictat și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată. Prin urmare, doi din patru frați, am reușit să ne moștenim părinții.

Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a 8-a, am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază etc. Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar, în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri si de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a spus Mihai Trăistariu pentru click.ro.

”Acum, am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele (scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere). Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți. Pe lângă tablourile mele le pun și pe ale fratelui meu la vânzare.

Deocamdată, nu am vândut nici un tablou pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei, și eu care-s neica nimeni pe pictură să vând cu 500 de euro?! Mi-a fost chiar jenă! Dar, lumea vroia tablou de la Trăistariu. Acum, m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu. Și Fuego am văzut că pictează, mai sunt artiști talentați”, a adăugat acesta.

