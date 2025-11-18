Marcel Ciolacu, atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Dom’ne, unde vrei să duci ţara?”

Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul în care Guvernul pregătește noi pachete fiscale, iar populația resimte creșterea costurilor. Astfel, fostul prim-ministru PSD susţine că măsurile luate de actuala coaliţie care conduce România nu sunt eficiente.

Marcel Ciolacu a vorbit despre tăierile din administrație, presiunea pe autoritățile locale, măsurile fiscale neclare, precum și riscurile privind fondurile europene.

„Înjurăturile au mai scăzut în intensitate, pentru că lumea a văzut realitatea. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Întâi s-a sădit panica că intrăm în incapacitate de plată, România nefiind niciodată în această situație, poate să o confirme oricine. Acum toată lumea e derutată, nu știe ce pachet vine, când vine. Acum se vorbește de descentralizare, dar se măresc taxele și impozitele locale, deci le iau tot la centru. Și cer primarilor să vină cu cofinanțare de 20% pe proiecte pe PNRR. Toată lumea muncește și bagă toți banii în cofinanțările pentru PNRR. A scăzut consumul, avem creștere la energie de 63%, la produse peste 7%. Dom’ne, unde vrei să duci țara?”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit România TV.

De asemenea, fostul premier s-a mai referit şi la inconsecvențele actualului Guvern legate de politicile fiscale și percepția deficitului bugetar:

„Eu am auzit de la Sorin Grindeanu că nu se mai introduce niciun pachet până nu venim și cu măsuri de relansare. Deficitul a fost o gogoriță, Spania, Italia, Polonia, când au făcut autostrăzi și alte proiecte mari, toate au avut deficit mai mare. România are nevoie de reforme structurale. Veți vedea la Buzău, facem proiect-pilot pentru reforma în administrație, nu tăieri și concedieri. Angajările în sistemul public, mai ales în administrația centrală, nu au scăzut deloc față de anul trecut. Tot circul e la televizor. Un om vrea să arate că e salvatorul României. Îndepărtează investitori, crește singur dobânzile. Păi dacă premierul zice că suntem în deficit, normal că îți bagă costuri mai mari la credite”.

Marcel Ciolacu a făcut precizări și referitoare la subiectul pensiilor speciale ale magistraţilor:

„Am dat lege când eram premier, în coaliție cu PNL, nu mai e nicio pensie de magistrat mai mare decât salariul. Marea problemă e că nu te poți pensiona la 48 de ani, atunci ai experiența de a judeca cel mai bine. Aici trebuia purtată discuția. Că au drepturi în plus? Introdu, domnule, impozitarea progresivă. Comisia ne-a spus că avem inechitate socială și să punem impozitare, nu să intrăm în hățiș”. „Au venit și au mințit, pentru că 90% dintre români spun că să se taie. Palatul Victoria se conduce după sondaje. Nu vom îndeplini jalonul, vom pierde sute de milioane de euro pe o ambiție, pe o abordare greșită”, a mai spus Marcel Ciolacu.

