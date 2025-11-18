După „ascunderea” declarațiilor de avere, se pregătește o altă lovitură împotriva presei și a dreptului la informație. Un grup de șapte deputați PNL a depus o inițiativă legislativă care poate schimba radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introduce un termen nou în legea 544/2001: „informația cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții o poate declara inaccesibilă publicului. Informația a fost publicată inițial de Presshub. Gândul publică „lista rușinii” cu inițiatorii legii.

Legea 544 din 2001 este legea care prevede liberul acces la informațiile de interes public, care garantează accesul cetățenilor la orice informație de interes public deținută de autoritățile și instituțiile publice. Legea vine în acord cu Art. 31 din Constituția României, care scrie, limpede, la Alin. 1: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.”

Cu toate acestea, propunerea venită din partea PNL definește drept „informație cu regim special” orice element legat de cercetări științifice, metodologii, secrete comerciale sau patente. Decizia intrării în această categorie aparține exclusiv conducătorului instituției de stat, nu unei autorități independente.

Nu este clar însă, mai exact, ce fel de informații intră în categoriile amintite. De exemplu, finanțarea partidelor politice sau oricare alt contract public cu o companie privată poate intra la „secrete comerciale”?

Dreptul la informație este un drept consfințit de Constituția României

Constituția României garantează, prin Art. 31, accesul neîngrădit la informații de interes public.

Partidele pot ascunde modul în care cheltuiesc subvențiile

Coincidență sau nu, sintagma „secrete comerciale” se potrivește situației partidelor, care folosesc bani publici pentru contracte cu firme și instituții media. Dacă proiectul devine lege, acestea ar putea, în teorie, refuza orice solicitare în ceea ce privește cheltuirea subvențiilor, întrucât vor avea libertatea de a declara documentele „cu regim special”.

Inițiativa mai introduce o prevedere care restrânge accesul la istoric. Instituțiile sunt obligate să păstreze în mediul online bugete, salarii, rapoarte și surse de finanțare doar cinci ani. După aceea, acestea pot dispărea complet din spațiul public.

Tot proiectul elimină și posibilitatea de a solicita informații verbal, la telefon. Solicitantul trebuie să meargă personal la sediul instituției pentru a primi răspuns.

Argumentul PNL: instituțiile sunt „bombardate” cu cereri

Inițiativa este semnată de deputații PNL Dragoș Fănică Ciobotaru, Adrian Felician Cozma, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Robert Sighiartău, Dumitru Ţiplea. Cel din urmă este considerat „locotenentul” premierului Ilie Bolojan, iar Adrian Felician Cozma e șeful PNL Satu Mare. Inițiatorii spun că unele cereri nu se justifică și ar bloca activitatea autorităților. Ei afirmă că „unii solicitanți doresc să utilizeze datele în interes propriu, pentru lucrări, petiții sau sesizări tendențioase”.

Tabelul rușinii:

Dragoș Fănică Ciobotaru – PNL Vrancea

Adrian Felician Cozma – PNL Satu Mare

Adrian Mocanu – PNL Buzău

Ciprian Pandea – PNL Călărași

George Scarlat – PNL Galați

Robert Sighiartău – PNL Bistrița-Năsăud

Dumitru Ţiplea – PNL Bihor

Senat Proiectul a fost înregistrat lapentru dezbatere în data de 13 noiembrie 2025.