Marcel Ciolacu comentează angajările în cascadă ale lui Bolojan pe pachetele de reforme: „În ultimele trei luni am fost scuza perfectă”

Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale lui Ilie Bolona pe al doilea pachet de reforme, care include și modificări la pensia magistraților, un amendament, care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare.

„Fiind domenii diferite există o decizie a CCR-ului pentru fiecare. Trebuia pentru fiecare domeniu să fie o lege separată. S-a creat narativul că întrăm în incapacitate de plată și că „uite ce a făcut Ciolacu”.În ultimele trei luni am fost scuza perfectă. Am fost dușmanul public numărul unu. Mă așteptam să mă țină așa doi ani de zile”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu a comentat și afirmațiile lui Bolojan, potrivit cărora în cazul respingerii de către CCR a legii pensiilor speciale, va demisiona din funcție.