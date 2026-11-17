Iată ce se întâmplă în corpul tău atunci când placi pe cineva, potrivit unui studiu psihologic care a examinat reacțiile nervoase menite să semnaleze atracția dintre două persoane.

Inima bate cu putere, vocea tremură și e greu să găsești cuvintele potrivite, concluzionează studiul, potrivit La Razon.

Studiul psihologic a examinat reacțiile nervoase care apar în prezența unei persoane de care ne simțim atrași, sugerând că acestea ar putea semnala interes. Cu toate acestea, experții subliniază că astfel de semne nu dovedesc, prin ele însele, existența atracției.

Oamenii sunt capabili să poarte o conversație păstrându-și o atitudine perfect stăpânită, până când apare cineva care le place. Deodată, pot apărea râsete nervoase, obraji li se îmbujorează, iar o simplă întrebare poate deveni o adevărată provocare. Sunt acei „fluturi în stomac”, deși, în spatele acestei senzații romantice, se ascunde o reacție fizică binecunoscută.

Atracția poate declanșa mecanisme corporale similare celor care apar atunci când ne simțim agitați. Pulsul se accelerează, transpirația se intensifică, atenția se concentrează asupra celeilalte persoane și, uneori, exprimarea cu naturalețe devine mai grea. Acestea sunt reacții ce pot însoți interesul romantic, fără a indica neapărat o problemă de anxietate.

Un studiu publicat în revista științifică Adaptive Human Behavior and Physiology a analizat aceste manifestări și a avansat ideea că anumite comportamente marcate de nervozitate ar putea funcționa ca semnale sociale de atracție.

De ce ne bate inima mai repede atunci când ne simțim atrași de cineva

Deoarece emoțiile au consecințe fizice. Atunci când o situație declanșează o stare de activare emoțională intensă, sistemul nervos autonom inițiază schimbări ca accelerarea ritmului cardiac, transpirația sau o senzație de tensiune fizică. În stări de stres sau anxietate, intervin și hormoni ca adrenalina, pregătind corpul să reacționeze la ceea ce percepe ca fiind semnificativ.

Această reacție poate duce la palpitații cardiace și la o transpirație accentuată. Manifestările fizice asociate cu anxietatea includ bătăi puternice sau rapide ale inimii, disconfort corporal și dificultăți de concentrare.

Într-o situație ce implică atracție, această stare de activare poate fi însoțită de entuziasm, incertitudine, teama de a fi respins sau dorința de a face o impresie bună. Prin urmare, experiența poate fi, totodată, atât plăcută, cât și tulburătoare.

Senzația de „nod în stomac” nu este însă ceva neobișnuit, iar reacțiile emoționale pot fi însoțite de modificări ale senzațiilor la nivelul sistemului digestiv, reflectând faptul că organismul reacționează la un moment de o intensitate emoțională deosebită.

Studiul a stabilit o legătură între atracție, râsul nervos și roșu în obraji

Cercetarea publicată în 2020 a avut la bază relatări de la 280 de participanți. Ei au fost rugați să-și amintească modul în care au reacționat în timpul unei prime întâlniri cu o persoană pe care o considerau atractivă.

Printre reacțiile raportate cel mai frecvent s-au numărat o atenție sporită acordată celeilalte persoane, zâmbetele, contactul vizual prelungit, ritmul cardiac accelerat, râsul nervos, îmbujorarea și dificultatea de a se concentra.

De asemenea, participanții au menționat și faptul că tindeau să vorbească mai repede și întâmpinau dificultăți în a se exprima clar. Unele femei au raportat modificări ale tonului și stabilității vocii.

În concluzii, autorii afirmă că participanții și-au amintit o serie de reacții fizice și comportamentale asociate cu anxietatea, apărute în momentul în care au întâlnit pentru prima dată o persoană de care erau atrași. Aceștia sugerează că aceste reacții, aparent stângace, ar putea îndeplini o funcție socială, făcând mai evident interesul romantic.

Rezultatele trebuie interpretate cu prudență, însă. Studiul s-a bazat pe amintirile participanților și pe relatările acestora despre propriile reacții, nu pe măsurători directe ale activității lor fiziologice în timpul unor întâlniri reale. Mai mult, studiul nu a demonstrat că manifestarea nervozității crește probabilitatea începerii unei relații.

Dacă cineva devine agitat în prezența ta, înseamnă, oare, că te place?

Nu neapărat. O persoană poate să se înroșească, să râdă din cauza emoțiilor sau să-și ferească privirea pentru că se simte atrasă de tine, dar, aceleași comportamente pot, de asemenea, să aibă la bază timiditatea, disconfortul, presiunea socială sau teama de a face o greșeală. Așadar, aceleași manifestări fizice pot avea cauze extrem de diferite.

Deși cercetările oferă ipoteze despre modul în care interpretăm anumite indicii în timpul primelor interacțiuni, nu există o metodă certă prin care să putem descifra sentimentele reale ale unei alte persoane. Comunicarea deschisă și respectul față de ceea ce o persoană alege să exprime rămân însă mult mai importante decât încercarea de a-i descifra reacțiile corporale.