Marcela și-a transformat viața într-un experiment. A cheltuit peste 100.000 de dolari pentru a rămâne tânără cât mai mult timp: „Sunt ca un vampir”

04 dec. 2025, 17:44, Actualitate
sursa foto: Instagram

Marcela Iglesias, o argntiniancă stabilită la Hollywood, combină intervențiile chirurgicale, transfuzia de plasma tânără și terapiile de celule stem și grăsime de la donatori într-o permanentă căutare a tinereții veșnice. Aceasta a mărturisit că a investit deja peste 100.000 de dolari ca săși conserve starea de acum, însă că acesta e numai începutul.

Marcela Iglesias, cunoscută ca Barbie umană”, și-a transformat viața într-un experiment permament, cu scopul de a sfida trecerea timpului. Stabilită la Hollywood, ea urmează un regim estetic și medical ce include operații, transfuzii de plasmă provenită de la fiul ei, tratamente cu celule stem și injecții cu grăsime de la donatori. Face asta cu un singur scop, și anume, acela de a rămâne tânără cât mai mult timp, scrie Marca.

Obsesia sa a început în copilărie, când mama sa a refuzat să-i cumpere o păpușă Barbie, considerând-o prea sexualizată.

„Mama nu a vrut niciodată -mi cumpere păpușa, așa atunci când am crescut am decis să transform eu însămi într-una”, a povestit ea.

De altfel, unul dintre cele mai șocante tratamente pe care le urmează este transfuzia de plasmă tânără, o procedură al cărei cost ajunge la circa 15.000 de dolari. Este vorba despre o intervenție ce necesită un donator mai tânăr și total compatibil. În cazul său, este vorba despre fiul său.

Îi extrag un litru de sânge fiului meu care apoi îmi este transfuzat. Sunt ca un vampir”, a mărturisit ea.

În afară de plasma tânără, Marcela explorează și terapii de medicină regenerativă. În 2022, ea și-a administrat 30 de milioane de celule stem obținute din cordon ombilical.

Ți le injectează direct în sânge. Generează celule noi în organism”, a explicat ea intervenția.

Un alt procedeu adoptat este și injectarea cu grăsime de la donatori: material extras de la persoane decedate, procesat și folosit în scopuri estetice. A primit astfel de injecții în picioare, mâini și față.

Acolo unde locuiesc eu, asta e super normal”, a spus ea, subliniind că preferă mâinile pufoase”, întrucât le asociază cu tinerețea. Fiecare ședință costă între 1.200 și 1.300 de dolari.

Ea a trecut și printr-o intervenție de mărire a bustului și nu exclude pe viitor nici un lifting facial. Marcela Iglesias estimează, de asemenea, că până a cheltuit circa 100.000 de dolari în căutarea tinereții eterne”.

Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă

Cele mai noi