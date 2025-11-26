Președintele argentinian Javier Milei își îmbrățișează miniștrii dansând înainte de începerea primei ședințe a cabinetului de după victoria obținută în alegerile parlamentare. Presa a publicat un videoclip în care șeful statului argentinian își salută energic colegii pe melodia „Vamos por la gloria” a trupei La Beriso, informează Minutouno.

Pe tot parcursul întâlnirii, Milei a strâns mâna și a îmbrățișat membrii echipei, făcând gesturi exagerate și o reprezentație teatrală care contrasta puternic atitudinea sa serioasă manifestată de obicei. Alegerea cântecului a întărit acest sentiment de teatralitate: în loc să stabilească un curs și să schițeze măsuri concrete, muzica părea să sublinieze mai mult personalitatea președintelui decât tema întâlnirii.

Surse interne din cabinet recunosc că gestul este mai degrabă simbolic și că videoclipul, care a devenit rapid viral, ar putea fi interpretat mai degrabă ca o strategie de marketing politic decât ca un act instituțional serios.

Presa argentiniană: Javier Milei se comportă „teatral”

Imaginile arată clar că prezența mediatică a lui Milei continuă să stabilească agenda guvernului: un președinte care prioritizează teatralitatea și performanța în detrimentul guvernării, înconjurat de o echipă care încă trebuie să-și consolideze autoritatea și să stabilească linii clare privind direcția țării.

Între timp, țara sud-americană continuă să se confrunte cu provocări care nu pot fi rezolvate cu îmbrățișări sau muzică rock argentiniană pe fundal. La alegerile parlamentare de pe 26 octombrie 2025, Partidul La Libertad Avanza (Libertatea Avansează), o formațiune libertariană de extrema dreaptă condusă de Javier Milei, s-a poziționat pe primul loc: 40,59%.

