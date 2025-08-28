Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el

Un român, migrant ilegal în SUA, căutat în mai multe state pentru furturi de bijuterii de lux, a fost arestat săptămâna aceasta în Florida, după ce au observat un Rolex în valoare de 40.000 de dolari la încheietura mâinii fiului lui de 10 ani.

Marcu Rostaș, în vârstă de 33 de ani, a fost încătușat la numai o zi după ce a jefuit, conform biroului șerifului din județul Martin, un magazin de bijuterii din Stuart, Florida, conform New York Post.

Atunci când autoritățile l-au oprit pe acest cetățean român, care nu părea să bănuiască nimic, acesta era însoțit de soția sa și cei doi copii mici, ambii purtând piese din bijuteriile de lux furate.

Fiul său purta un Rolex de 40.000 de dolari, mult prea mare pentru încheietura lui mică. Și fiica sa purta un colier scump la gât.

La scurt timp, polițiștii au găsit și alte bijuterii furate în mașină, chiar și un inel cu diamant, în valoare de 40.000 de dolari, lanțuri de aur, monede de aur, 30.000 de dolari în numerar și alte ceasuri de lux. Șeriful a estimate că valoarea bunurilor furate din mașină era de circa 400.000 de dolari.

Bijuteriile erau ascunse în una dintre jucăriile de pluș ale copiilor, au spus polițiștii.

„Rostas a călătorit prin țară păgubind oameni, dar șirul său de infracțiuni s-a oprit brusc”, a scris biroul șerifului pe Facebook.

Hoțul nomad este căutat în mai multe state pentru furturi asemănătoare. În timpul anchetei, polițiștii au descoperit și mai multe acte de identitate false, folosite de bărbat și au constatat că el se afla ilegal în țară.

Oficialii au spus că acesta face parte dintr-un grup mare de hoți nomazi.

„Rostas face parte dintr-o rețea mai mare de hoți nomazi care, uneori, sunt denumiți ‘țigani călători’, care circulă prin Statele Unite, vizând victime nevinovate prin trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau obiecte de valoare”, a adăugat biroul șerifului pe Facebook.

Schemele lor includ deseori femei și copii care servesc ca distrageri, în timp ce bărbații fură rapid, au mai spus oficialii.

„În timp ce un membru distrage victima, altul fură liniștit bijuterii, bani sau alte bunuri de valoare în câteva secunde. Ei lovesc magazine de bijuterii, magazine cu amănuntul și uneori case private”, a mai precizat biroul șerifului.

Rostaș nu a fost încă acuzat. Și ofițeri de imigrație au fost implicați în caz.

