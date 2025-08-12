Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro

Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Guvernul de la Atena va introduce, din luna septembrie, un set de măsuri mai dure pentru șoferii care încalcă regulile de circulație. Se aplică atât turiștilor, cât și localnicilor.

Această decizie vine pe fondul statisticilor îngrijorătoare: Grecia ocupă locul șapte în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere.

Astfel, noul cod rutier prevede amenzi progresive în Grecia pentru șoferii care repetă abaterile. Spre exemplu, folosirea telefonului mobil la volan va fi sancționată, la prima abatere, cu 350 de euro amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

La a doua abatere, amenda urcă la 1.000 de euro, iar permisul va fi suspendat vreme de 180 de zile. La a treia abatere, amenda urcă la 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an.

Șoferii care provoacă un accident rutier riscă amenzi între 2.000 și 4.000 de euro, precum și suspendarea permisului între patru și opt ani, în funcție de gravitatea și recidiva faptei. Dacă accidental este cauzat în timp ce șoferul folosea telefonul mobil, pedepsele pot să includă închisoarea: până la 10 ani pentru vătămare corporală gravă, între 10 și 20 de ani pentru un accident mortal și chiar închisoare pe viață dacă sunt mai multe victime.

De asemenea, amenzile cresc și pentru depășirea vitezei legale sau participarea la curse neautorizate. Prima abatere va fi sancționată cu 2.000 de euro și retragerea permisului pentru un an. La a doua abatere, amenda ajunge la 4.000 de euro, iar permisul este suspendat pentru doi ani. La cea de-a treia abatere, amenda este de 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani.

Astfel, autoritățile elene speră ca aceste măsuri să reducă numărul accidentelor și să descurajeze comportamentele periculoase în trafic.

Turiștii sunt deci sfătuiți să se informeze cu atenție atunci când când circulă cu propria mașină prin Grecia, deoarece sancțiunile pot fi foarte dure. Spre exemplu, poliția din Grecia a confiscat mașina unor persoane din Serbia, deoarece copilul lor a „ieșit” prin trapă. Prin urmare, polițiștii grecu le-au confiscat mașina timp de șase luni.

