Prima pagină » Actualitate » „Marea de plastic” din Spania sau Grădina de legume a Europei. Zeci de mii de hectare de sere se văd din spațiu. Aduc aminte de agricultura comunistă

„Marea de plastic” din Spania sau Grădina de legume a Europei. Zeci de mii de hectare de sere se văd din spațiu. Aduc aminte de agricultura comunistă

„Marea de plastic” din Spania sau Grădina de legume a Europei. Zeci de mii de hectare de sere se văd din spațiu. Aduc aminte de agricultura comunistă
Galerie Foto 9

Grădina de legume a Europei se află în Andaluzia, în sudul Spaniei. Este atât de mare încât poate fi văzută chiar și din spațiu. Dacă deschideți Google Maps și priviți la vest de Almeria, veți vedea o pată albă care arată ca un ghețar. Însă, pe măsură ce măriți imaginea, vă dați seama că este cea mai mare concentrație de sere din lume. Miile de sere aduc aminte de perioada comunistă de la noi.

Peste 30.000 de hectare  de teren sunt acoperite de plastic, un labirint geometric de cinci ori mai mare decât Manhattan, unde se produc anual 3,5 milioane de tone de legume – de la roșii la castraveți, de la ardei la dovlecei, vinete, pepeni – suficiente pentru a hrăni o jumătate de miliard de oameni și a genera o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de euro.

„Îi spunem «marea de plastic». Aici sunt cele mai multe sere de pe planetă” spune Guadalupe López Díaz, director de proiect al centrului experimental Fundación Tecnova.

În sere există și laboratoare chimice

„Dar este și un loc dedicat inovației și dezvoltării, factori care garantează companiilor controlul și, mai presus de toate, legumele, 12 luni pe an”, mai spune directoare, citată de theguardian.com.

Acest miracol economic din Spania a început în 1963, într-o peninsulă aridă și însorită numită Campo de Dalías – unde regiunea înregistra atunci unele dintre cele mai scăzute rate de creștere economică din întreaga Europă și condiții extrem de dificile pentru horticultură – când fermierii au început cu încăpățânare să protejeze culturile de vânt cu sere rudimentare din plastic. Apoi, și-au dat seama că serele pot difuza și lumina, pot reține căldura și să conserve umiditatea, controlând astfel tot microclimatul. Acest lucru – împreună cu irigarea prin picurare, combaterea naturală a dăunătorilor și cercetarea genetică – a făcut posibilă creșterea numărului de recolte.

Serele din Spania ne pot duce cu gândul la agricultura din perioada comunistă

Marea de plastic a devenit astfel un adevărat district agricol intensiv, unde, alături de sere, există pepiniere, laboratoare chimice, școli profesionale și centre de cercetare (cum ar fi Fundación Tecnova, unde se studiază materiale plastice mai eficiente și culturi adaptate la climă), precum și companii de ambalare și cooperative de distribuție. Produsele sunt exportate peste tot, în special în țările nordice ale Europei.

Serele din sudul Spaniei ne pot duce cu gândul la agricultura din perioada comunistă, când foarte multe zone din România erau pline de sere, multe dintre ele din sticlă, dar și de plastic.

Despre producția de la acea vreme se spune că era foarte umflată, iar așa-zisele cantități record în realitate nu ar fi existat, sau mergeau la export.

Foto: Profimedia, GoogleMaps

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe