„Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit

27 aug. 2025, 09:36, Actualitate
Unul dintre cele mai spectaculoase locuri naturale din țara noastră se află la la doar 30 de kilometri de Cluj-Napoca, în satul Aghireșu. Supranumită „Marea Mediterană din România”, zona nu este atât de cunoscută, puțini turiști auzind de Laguna Albastră care este aici.

Cine ajunge chiar și o singură dată, nu va uita în veci acest loc. Apa lacului are nuanțe azurii, care sunt intensificate de razele Soarelui. Astfel, vizitatorii spun că laguna din Aghireșu poate fi asemănată cu minunatele peisaje din sudul Europei.

Destinație turistică de top pentru clujeni

De altfel, localnicii spun că Laguna Albastră este, pentru ei, Marea Mediterană de care se bucură grecii, spaniolii sau francezii.

Însă istoria locului este ceea ce face într-adevăr special locul acesta. Nu vorbim despre un lac „obișnuit”, ci de unul format pe locul unei foste mine de caolin. Caolinul este o argilă albă foarte rară, care dă apei culoarea spectaculoasă de turcoaz. Când s-a încheiat exploatarea minieră, natura a pus stăpânire pe loc, iar ploile și izvoarele subterane au umplut craterul excavat formând un mic paradis ascuns.

Azi, Laguna Albastră de la Aghireșu este una dintre cele mai căutate destinații turistice pentru clujeni, care în special pe final de săptămână vin aici să se relaxeze. Vara, când este caniculă, temperatura apei poate ajunge până la 25 de grade Celsius, făcând din acest loc o adevărată piscină naturală vânată de ardeleni. Localnicii și turiștii care vin la lac fac plajă, se bucură de peisaj și la final de zi pleacă încărcați cu stare de bine.

Având margini abrupte și un alb al stâncilor care contrastează puternic cu albastrul intens din apă, Laguna Albastră propune peisaje care nu pot fi uitate. Din acest motiv an de am mii de turiști ajung aici, în căutarea „Mării Mediterane” din inima Transilvaniei.

