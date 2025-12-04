Prima pagină » Actualitate » Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână

Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână

Bianca Dogaru
04 dec. 2025, 16:16, Actualitate
Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână

Victor Rebengiuc a fost mereu văzut ca unul dintre cei mai mari actori ai României. O figură respectată, cu prestanță și roluri care au rămas în memoria publicului. În ultimii ani, însă, povestea lui nu s-a mai scris doar pe scenă. S-a mutat în stradă, pe podiumuri de campanie, în live-urile politice și chiar în buzunarul candidaților pe care i-a susținut. Este același Victor Rebengiuc, omul care în decembrie 1989, din studioul Televiziunii Române Libere, le transmitea celor care au proslăvit regimul comunist că „înainte de a veni la televiziune să își ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să își șteargă gura”.

Sursa foto: Mediafax

De la actor de mare calibru la simbol al activismului de dreapta

După anii ’90, Rebengiuc a ales să rămână aproape de zona civică și politică. S-a apropiat constant de dreapta, s-a poziționat împotriva PSD, iar publicul l-a văzut, încet-încet, ca pe un fel de „conștiință morală” a taberei sale preferate.

De atunci și până astăzi, traseul său public urmează aproape mereu aceeași linie: susține forțele politice care se prezintă ca reformiste, pro-occidentale, anti-PSD.

În 2017-2019, Rebengiuc apare în Piața Victoriei, la protestele pentru justiție, alături de oameni care contestă modificările la legile penale și atacurile la adresa statului de drept.

Victor Rebengiuc participa la campania “Fara penali in functii publice”
Sursa foto: Mediafax

Decorat la Cotroceni, invitat preferat al președinților de dreapta

Președinții care vin pe acest val îl așază în primul rând la ceremonii. În 2019, Klaus Iohannis îi conferă Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, cu o motivație care vorbește despre „excepționala carieră artistică” și „promovarea valorilor democrației”.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Rebengiuc apare apoi frecvent în fotografii de la Cotroceni, la decorări și recepții de Ziua Națională.

De la proteste civice la frontul anti-Georgescu

În 2024, Rebengiuc apare din nou în fața camerelor, la protestele împotriva lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Spune că primește amenințări cu moartea și că nu se teme, pentru că își apără valorile: democrație, pro-occident, respingerea legăturilor cu Rusia.

Mesajul lui se suprapune aproape perfect cu cel al echipei lui Nicușor Dan: Georgescu devine „omul Moscovei”, iar Nicușor se prezintă ca bastion al lumii libere. În același timp, imaginea lui la Cotroceni alături de Nicușor Dan consolidează această asociere.

Actorul nu a lipsit nici de la mitingul pro-Europa de anul trecut, organizat chiar înainte de anularea alegerilor prezidențiale. Aici, Rebengiuc a urcat pe scenă, alături de alți mari actori ai țării.

Fan declarat Nicușor Dan

Anul 2025 îl găsește pe Victor Rebengiuc într-o nouă postură: nu mai este doar invitat la Cotroceni, ci fan declarat al actualului președinte, Nicușor Dan.

Donație de 25.000 de lei pentru Nicușor Dan

Înainte de alegerile prezidențiale din luna mai, actorul spune limpede în repetate rânduri că îl susține pe Nicușor Dan, candidatul care ajunsese în turul doi alături de liderul AUR, George Simion. Susținerea lui însă, nu rămâne doar la nivel de declarație. Actorul donează 25.000 de lei (5000 euro) pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan și cere inițial anonimat, dar apoi recunoaște în cadrul unui interviu.

După victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale, Rebengiuc se află printre invitații de la Cotroceni care îl felicită pe noul șef al statului. De asemenea, prezența actorului se remarcă și la ceremonia de învestire a noului președinte. 

Sursa foto: Facebook

În urmă cu câteva zile, actorul s-a numărat și printre invitații de la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, primul eveniment național organizat de Nicușor Dan în calitate de președinte.

Astăzi, 4 decembrie, Victor Rebengiuc a primit premiul „România Europeană 2025”, iar președintele Nicușor Dan, laureat al aceluiași trofeu în trecut, i-a înmânat distincția cu un discurs despre „onestitate” și „responsabilitate față de societate”.

Sursa foto: Mediafax / Alexandru Dobre

„Aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc. Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului. Dl. Rebengiuc a cunoscut succesul, dar nu s-a lăsat dus de succes. Un lucru și mai important este responsabilitatea față se societate. Nimic nu e mai simplu decât să-ți faci meseria și să ignori restul. E o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume”, a spus Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
17:18
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
CONTROVERSĂ Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
16:51
Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
POLITICĂ Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
16:21
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
VIDEO Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
16:20
Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Economia suferă din cauza că oamenii nu cumpără mai des telefoane noi, susțin unii experți
INFRASTRUCTURĂ Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
17:43
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
FLASH NEWS Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
17:20
Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
CONTROVERSĂ Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
17:11
Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
CRĂCIUN Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
16:51
Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
EXCLUSIV Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
16:31
Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
HOROSCOP Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața
16:30
Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața

Cele mai noi