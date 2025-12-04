Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână

Victor Rebengiuc a fost mereu văzut ca unul dintre cei mai mari actori ai României. O figură respectată, cu prestanță și roluri care au rămas în memoria publicului. În ultimii ani, însă, povestea lui nu s-a mai scris doar pe scenă. S-a mutat în stradă, pe podiumuri de campanie, în live-urile politice și chiar în buzunarul candidaților pe care i-a susținut. Este același Victor Rebengiuc, omul care în decembrie 1989, din studioul Televiziunii Române Libere, le transmitea celor care au proslăvit regimul comunist că „înainte de a veni la televiziune să își ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să își șteargă gura”.

De la actor de mare calibru la simbol al activismului de dreapta

După anii ’90, Rebengiuc a ales să rămână aproape de zona civică și politică. S-a apropiat constant de dreapta, s-a poziționat împotriva PSD, iar publicul l-a văzut, încet-încet, ca pe un fel de „conștiință morală” a taberei sale preferate.

De atunci și până astăzi, traseul său public urmează aproape mereu aceeași linie: susține forțele politice care se prezintă ca reformiste, pro-occidentale, anti-PSD.

În 2017-2019, Rebengiuc apare în Piața Victoriei, la protestele pentru justiție, alături de oameni care contestă modificările la legile penale și atacurile la adresa statului de drept.

Decorat la Cotroceni, invitat preferat al președinților de dreapta

Președinții care vin pe acest val îl așază în primul rând la ceremonii. În 2019, Klaus Iohannis îi conferă Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, cu o motivație care vorbește despre „excepționala carieră artistică” și „promovarea valorilor democrației”.

Rebengiuc apare apoi frecvent în fotografii de la Cotroceni, la decorări și recepții de Ziua Națională.

De la proteste civice la frontul anti-Georgescu

În 2024, Rebengiuc apare din nou în fața camerelor, la protestele împotriva lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Spune că primește amenințări cu moartea și că nu se teme, pentru că își apără valorile: democrație, pro-occident, respingerea legăturilor cu Rusia.

Mesajul lui se suprapune aproape perfect cu cel al echipei lui Nicușor Dan: Georgescu devine „omul Moscovei”, iar Nicușor se prezintă ca bastion al lumii libere. În același timp, imaginea lui la Cotroceni alături de Nicușor Dan consolidează această asociere.

Actorul nu a lipsit nici de la mitingul pro-Europa de anul trecut, organizat chiar înainte de anularea alegerilor prezidențiale. Aici, Rebengiuc a urcat pe scenă, alături de alți mari actori ai țării.

Fan declarat Nicușor Dan

Anul 2025 îl găsește pe Victor Rebengiuc într-o nouă postură: nu mai este doar invitat la Cotroceni, ci fan declarat al actualului președinte, Nicușor Dan.

Donație de 25.000 de lei pentru Nicușor Dan

Înainte de alegerile prezidențiale din luna mai, actorul spune limpede în repetate rânduri că îl susține pe Nicușor Dan, candidatul care ajunsese în turul doi alături de liderul AUR, George Simion. Susținerea lui însă, nu rămâne doar la nivel de declarație. Actorul donează 25.000 de lei (5000 euro) pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan și cere inițial anonimat, dar apoi recunoaște în cadrul unui interviu.

După victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale, Rebengiuc se află printre invitații de la Cotroceni care îl felicită pe noul șef al statului. De asemenea, prezența actorului se remarcă și la ceremonia de învestire a noului președinte.

În urmă cu câteva zile, actorul s-a numărat și printre invitații de la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, primul eveniment național organizat de Nicușor Dan în calitate de președinte.

Astăzi, 4 decembrie, Victor Rebengiuc a primit premiul „România Europeană 2025”, iar președintele Nicușor Dan, laureat al aceluiași trofeu în trecut, i-a înmânat distincția cu un discurs despre „onestitate” și „responsabilitate față de societate”.

„Aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc. Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului. Dl. Rebengiuc a cunoscut succesul, dar nu s-a lăsat dus de succes. Un lucru și mai important este responsabilitatea față se societate. Nimic nu e mai simplu decât să-ți faci meseria și să ignori restul. E o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume”, a spus Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ: