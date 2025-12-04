12:51 Victor Rebegiuc, despre „Tatăl” „Am fost foarte fericit când am dat de Tatăl. La vârsta mea, am considerat că este o piesă care merită să încheie 70 de ani pe scenă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și pentru premiu, și pentru că m-ați primit aici, am venit alături de soția mea, Mariana Mihuț” 12:38 Victor Rebengiuc spune care a fost norocul lui în profesia de actor „Norocul meu mare în profesie a fost generația foarte bună. Eram după război, teatrele sufereau că nu au actori tineri. Noi eram o generație numeroasă de actori foarte buni. (…) Și toți eram curtați de către directorii de teatre și de regizori”, declară Victor Rebengiuc. 12:15 Victor Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor” „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor. (…) Și așa am rămas cu instructorul ăsta și am mers cu el doi ani de zile. Am jucat prin diverse cămine culturale din București, am participat la concursuri, dar nici de data asta, făcând un fel de teatru, nu-mi trecea prin cap că voi ajunge vreodată să fiu actor, să mă pregătesc pentru meseria de actor”, spune Victor Rebengiuc

Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler.

„Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc. Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului față de personal. Împărțim ce sunt eu, ce ești tu. Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă. A-ți asuma să dai din tine personajului ceea ce trebuie. Dl. Rebengiuc a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes. Un lucru și mai important este responsabilitatea față se societate. Nimic nu e mai simplu decât să-ți faci meseria și să ignori pe toate celelalte. N-am fost rector la UNATC. Dar dacă eram (..) e o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume”, a spus Nicușor Dan.

Nici invitații nu su fost mai prejos. De la legende ale teatrului românesc, până la politicieni, evenimentul nu a dus lipsă de spectatori. Au participat: Mariana Mihuț, Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu, Cătălin Drulă, Mircea Abdrudean, Iulian Fota și mulți alții.

Rodica Mandache, una dintre legendele teatrului românesc, spune în exclusivitate pentru Gândul, că „Victor Rebengiuc este cel mai important actor al presei, și noi toți ne strângem în jurul lui, cu speranța să ieșim din impasul ăsta. Dacă îl văd jucând în Moromeții – sunt echilibrată”. Spune însă că ei nu i-a propus președinția acest premiu.

În luna septembrie a acestui an, Victor Rebengiuc, una din cele mai apreciate figuri ale scenei româneşti, a anunţat că se retrage din activitate la vârsta de 92 de ani, după o carieră impresionantă de şapte decenii.

