Prima pagină » Actualitate » Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor”

Victor Rebengiuc primește premiul România Europeană 2025. Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor”

04 dec. 2025, 12:10, Actualitate
12:51

Victor Rebegiuc, despre „Tatăl”

„Am fost foarte fericit când am dat de Tatăl. La vârsta mea, am considerat că este o piesă care merită să încheie 70 de ani pe scenă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și pentru premiu, și pentru că m-ați primit aici, am venit alături de soția mea, Mariana Mihuț”

12:38

Victor Rebengiuc spune care a fost norocul lui în profesia de actor

„Norocul meu mare în profesie a fost generația foarte bună. Eram după război, teatrele sufereau că nu au actori tineri. Noi eram o generație numeroasă de actori foarte buni. (…) Și toți eram curtați de către directorii de teatre și de regizori”, declară Victor Rebengiuc.

12:15

Victor Rebengiuc: „Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor”

„Niciodată nu m-am gândit că o să fiu actor. (…) Și așa am rămas cu instructorul ăsta și am mers cu el doi ani de zile. Am jucat prin diverse cămine culturale din București, am participat la concursuri, dar nici de data asta, făcând un fel de teatru, nu-mi trecea prin cap că voi ajunge vreodată să fiu actor, să mă pregătesc pentru meseria de actor”, spune Victor Rebengiuc

STIRE INIȚIALĂ

Nicușor Dan, fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană(ICDE), predă ștafeta următorului premiant – Victor Rebengiuc. Pe parcursul unui cariere spectaculoase, Victor Rebengiuc a primit mai multe premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și Steaua României în grad de cavaler.

Cunoștințele mele limitate, dacă aș vrea să spun două vorbe despre cum îl văd pe actorul Rebengiuc. Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului față de personal. Împărțim ce sunt eu, ce ești tu. Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă. A-ți asuma să dai din tine personajului ceea ce trebuie. Dl. Rebengiuc a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes. Un lucru și mai important este responsabilitatea față se societate. Nimic nu e mai simplu decât să-ți faci meseria și să ignori pe toate celelalte. N-am fost rector la UNATC. Dar dacă eram (..) e o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume”, a spus Nicușor Dan.

Nici invitații nu su fost mai prejos. De la legende ale teatrului românesc, până la politicieni, evenimentul nu a dus lipsă de spectatori. Au participat: Mariana Mihuț, Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu, Cătălin Drulă, Mircea Abdrudean, Iulian Fota și mulți alții.

Rodica Mandache, una dintre legendele teatrului românesc, spune în exclusivitate pentru Gândul, că „Victor Rebengiuc este cel mai important actor al presei, și noi toți ne strângem în jurul lui, cu speranța să ieșim din impasul ăsta. Dacă îl văd jucând în Moromeții – sunt echilibrată”. Spune însă că ei nu i-a propus președinția acest premiu.

În luna septembrie a acestui an, Victor Rebengiuc, una din cele mai apreciate figuri ale scenei româneşti, a anunţat că se retrage din activitate la vârsta de 92 de ani, după o carieră impresionantă de şapte decenii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Gong final pentru Victor Rebengiuc. Tatăl, ultimul rol. Mesajul de adio al marelui actor

Victor Rebengiuc, cu ironie despre situația actuală și gestul său de la Revoluția din ’89: „Sunt manipulați enorm”

Recomandarea video

Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări
ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
EXTERNE Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
13:49
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
CONTROVERSĂ Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
13:47
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
EXCLUSIV Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
13:43
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
EXTERNE Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
13:27
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez

Cele mai noi