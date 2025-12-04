Prima pagină » Știri politice » Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică

Activistul civic "angajat" la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică

04 dec. 2025
După ce a  organizat marșul Colectiv, a participat la lansarea lui Cătălin Drulă și la multe alte acțiuni politice ale USR, activistul civic Marian Rădună a fost prezent, joi, și la omagierea lui Victor Rebengiuc de către președintele Nicușor Dan. În exclusivitate pentru Gândul, Marian Rădună a explicat cum motivează implicarea sa politică.

Marian Rădună, activistul civic „angajat” la USR

Marian Rădună a susținut că nu este un apropiat al președintelui, ci doar un cetățean care organizează „evenimente de conștientizare”.

„Nu pot să spun că sunt un apropiat al domnului președinte”

Iată cum a explicat Rădună de ce, în cazul său, civismul se confundă cu activismul politic.

„Marian Rădună sunt, activist civic, tată, părinte, OK, soț. Activist civic. Este un eveniment special pentru premierea domnului Rebengiuc, pentru întreaga activitate a dânsului.

Marian Rădună, prezent la omagierea lui Victor Rebengiuc de către Nicușor Dan

Am fost invitat în calitate de activist, de cetățean și sunt onorat să fiu aici. Consider că astfel de momente trebuie să existe și trebuie să ne promovăm valorile, pentru că eu mi-aș dori foarte mult să vedem cum se desfășoară o zi din viața domnului Rebengiuc.

Avem cu toții de învățat și am petrecut chiar luni de zile, am avut onoarea să merg alături de dânsul la Cotroceni, la recepție, și să mă întorc cu dânsul și cu doamna Mihuț… Să ne întoarcem acasă.

Un timp valoros petrecut cu oameni valoroși.

Nu pot să spun că sunt un apropiat al domnului președinte, sunt un activist, cred că l-am cunoscut pe domnul Nicușor Dan în 2017, după ce plecase din USR, a fost omul pentru care eu am votat USR în 2016 și este președintele pe care eu am pus ștampila, este fostul primar al Capitalei pe care eu am pus ștampila, nu sunt un apropiat.

Absolut nimic (n.red. – întrebat dacă îl leagă ceva de Nicușor Dan), sunt un cetățean care doar… Organizez evenimente de conștientizare, comemorări și chiar nu mă leagă absolut nimic”, a spus Marian Rădună”.

Gândul a relatat recent, AICI, cum organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins, trei zile mai târziu, alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. Coincidență sau nu, întrebarea se ridică de la sine: comemorarea Colectiv a fost o acțiune politică a USR?

Marian Rădună, în spatele lui Nicușor Dan

Activist în stradă, consilier la minister

Deși nu este membru de partid, Marian Rădună s-a dovedit un apropiat al USR. A avut chiar și funcție publică, fiind numit consilier de Vlad Voiculescu, pe vremea în care acesta era ministru al Sănătății.

Sursă: Facebook/Marian Rădună

Singurul bucureștean care s-a bucurat că nu are apă caldă

În tot acest timp, Marian Rădună a fost și unul dintre activiștii care i-au fost fideli fostului primar general chiar și când făcea duș cu apă rece. Ba chiar îl lăuda pe Nicușor Dan

„Astăzi am făcut duș cu apă rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat pentru că am fost anunțat cu câteva zile înainte și era lucrarea programată în aplicație. Știm că avem nevoie de lucrări la rețea. Faptul că ești anunțat arată că există organizare și un plan. Bravo, Nicușor Dan!”, a scris fostul consilier al lui Vlad Voiculescu pe Facebook.

Rădună, alături de Nicușor Dan pe 1 Decembrie 2024

În data de 1 Decembrie 2024, Marian Rădună a apărut alături de Nicușor Dan, cu un banner, îndemnând oamenii să iasă la vot.  5 zile mai târziu se anulau alegerile.

Le-a interzis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la Colectiv?

Această acuzație e făcută chiar de un alt „activist” susținător al lui Nicușor Dan. Este vorba chiar de polițistul Marian Godină, care l-a acuzat deschis pe Marian Rădună că nu a permis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la comemorarea tragediei de la Colectiv.

„Pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu.”

„Sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte”

De altfel, povestea amenzii care a intrigat o țară întreagă și care a dus la demisia șefului jandarmeriei, sună un pic altfel în povestea lui Godină, care îl acuză pe Rădună că se folosește de „pile” pentru a-i pedepsi pe jandarmi. Cine sunt aceste pile?

Marian Rădună, amendat de jandarmi

„Astăzi, în spatele președintelui Nicușor Dan, se află fix activistul cu pricina. Sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte și să nu aibă legătură cu scuzele șefului Jandarmeriei. (…) Marian Rădună se lăuda pe la emisiuni că a vorbit el cu superiorii. Băiete, contestă amenda în instanță, lasă pilele”, a scris pe Facebook Mihai Godină.

