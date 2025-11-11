Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul

Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (echivalentul a peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul marți, 11 noiembrie 2025.

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, este mesajul transmis de marele câștigător.

Potrivit Loteriei Române, campionul este din Arad, are în jur de 30 de ani și este de profesie inginer. Se descrie ca o persoană pozitivă și echilibrată. Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, însă în ultimul an a ales să joace constant online, pe platforma bilete.loto.ro, la jocurile Loto 6/49 și Joker, dar și la Noroc și Noroc Plus, unde a obținut până acum doar câștiguri mici.

Norocosul a declarat că numerele câștigătoare au fost alese la întâmplare și că va continua să joace și pe viitor la jocurile preferate. El consideră că gândirea pozitivă și echilibrul sunt cheia succesului și a precizat că intenționează să investească responsabil suma câștigată.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

