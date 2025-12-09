Marele regret al actriței Anca Pandrea. ”Iura îşi dorea”

Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit care este marele său regret din relația pe care a avut-o cu regretatul Iurie Darie.



Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani.

Prezentă la emisiuna ”Spynews TV”, de la Antena Stars, Anca Pandrea a povestit despre începutul relației sale cu Iurie Darie. De asemenea, actrița a mărturisit că marele său regret este că ea și Iurie Darie nu au avut copii.

Marele regret al actriței Anca Pandrea. ”Nu am putut face copii”

”Consuela, soţia lui, nu se simţea bine. Eu am fost la ea la spital. Mi-a zis că mă roagă ceva: ”Anca, te rog, să ai grijă de Iura”.. Eu am avut grijă de Iura, dar nu m-am gândit niciodată că eu voi fi iubita lui. Pentru mine, Iura era, şi este, un star. Era deosebit, mă uitam cu drag la el, dar nu aveam niciun sentiment de iubire. (…) A intrat pe geam, dar nu a nimerit podeaua, m-a nimerit direct pe mine. De atunci, am rămas împreună 27 de ani. (…) Iura nu a murit, a plecat să doarmă mai mult”, a declarat Anca Pandrea despre începutul relației cu Iurie Darie, potrivit spynews.ro.

”Iura îşi dorea o fetiţă. Nu am putut face copii. Făcusem nişte chiuretaje înainte, vreo 4-5. Pe atunci îmi doream doar să ajung actriţă, să joc pe scenă. (…) Am un mare regret, că nu am reuşit să fac un copil cu Iura”, a mai spus aceasta.