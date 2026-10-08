María del Carmen Abascal, cunoscută drept „Maricarmen”, a murit la 87 de ani. Evacuarea femeii a stârnit un scandal uriaș în Spania

María del Carmen Abascal, cunoscută în Spania drept „Maricarmen”, a murit miercuri într-un spital din Madrid, la 87 de ani. Evacuarea ei din locuința în care trăise ani la rând a provocat proteste în toată țara și a transformat-o într-un simbol al crizei locuințelor din Spania.

Evacuarea cu scandal a lui Maricarmen

Maricarmen, care se deplasa cu ajutorul unui scaun rulant, a fost scoasă din apartament pe 23 septembrie, după ce poliția a izolat strada și a îndepărtat protestatarii care încercau să împiedice evacuarea, relatează AP, citat de Mediafax.

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Femeia a fost transportată la spital din cauza stării sale fragile.

Imaginile televizate cu momentul în care a fost scoasă din locuință pe o targă au provocat indignare în întreaga țară. Mii de oameni au ieșit apoi în stradă la Madrid și în alte orașe.

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Toată dragostea mea pentru familia și cei dragi ai lui Maricarmen. O îmbrățișare și pentru noi toți cei care simțim această pierdere ca pe propria noastră pierdere. Odihnească-se în pace”, a scris Sánchez pe X.

Și ministrul Locuințelor, Isabel Rodríguez, a deplâns moartea femeii.

Maricarmen urma să se întoarcă acasă după externarea din spital. Compania imobiliară care o evacuase pentru a putea închiria locuința la un preț mult mai mare a cedat, în cele din urmă, în fața presiunii publice și a acceptat să îi permită revenirea în apartament.

Pentru femeie, însă, soluția a venit prea târziu.

„Deși s-a ajuns la un acord istoric care i-ar fi permis să se întoarcă acasă, această soluție a venit prea târziu”, a transmis miercuri Sindicatul Chiriașilor din Madrid. Organizația a descris situația drept „o încercare cumplită, care putea fi evitată”.

Avocata lui Maricarmen, Beatriz Duro, nu a precizat cauza morții. Ea a spus că atât familia, cât și activiștii sunt devastați.

„Cazul lui Maricarmen, care a atras atenția presei și a ajuns în întreaga lume, ne lasă imaginea violenței rușinoase pe care o pot avea astfel de evacuări și a efectului pe care îl pot avea asupra sănătății oamenilor”, a declarat Duro pentru postul Cadena Ser.

Protestatarii i-au scandat numele

Vestea morții sale a ajuns rapid la protestatarii strânși în apropierea Parlamentului spaniol. Oamenii au scandat „Maricarmen trăiește, lupta continuă”.

La Puerta del Sol, una dintre cele mai cunoscute piețe din Madrid, protestatarii care își instalaseră acolo o tabără pentru a atrage atenția asupra crizei locuințelor au păstrat un minut de reculegere.

Costurile tot mai mari ale locuințelor au scos în mod repetat spaniolii în stradă.

Chiriile au devenit una dintre principalele probleme sociale din marile orașe, iar cazul Maricarmen a dat o nouă amploare nemulțumirilor.

Mișcarea pentru drepturile chiriașilor a căpătat astfel o forță politică tot mai mare. Sindicatele spaniole au anunțat o grevă generală pentru luna viitoare, iar presiunea asupra guvernului a crescut.

Criza locuințelor din Spania

Criza locuințelor a contribuit și la declanșarea unei crize politice. Pedro Sánchez a convocat luni alegeri anticipate, după ce guvernul său nu a reușit să treacă săptămâna trecută prin Parlament un pachet de măsuri de urgență pentru locuințe.

Alegerile sunt programate pentru 29 noiembrie. Sánchez speră ca tema locuințelor să-i ajute Partidul Socialist să-și mobilizeze electoratul și să obțină un nou mandat de guvernare.

Pentru mulți spanioli, însă, numele Maricarmen a ajuns să însemne mai mult decât o dispută între un chiriaș și un proprietar.

Povestea ei a devenit imaginea unei probleme pe care tot mai mulți oameni o simt în viața de zi cu zi: cât de greu poate deveni să îți păstrezi casa atunci când locuințele sunt tot mai scumpe, iar veniturile nu țin pasul.

Sursa foto: Captură YTB