Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”

28 aug. 2025, 19:54, Știri externe
Președintele SUA Donald Trump a declarat că miliardarul George Soros ar trebui să fie acuzat de racket și corupție, pentru că ar fi sprijinit organizarea de „proteste violente” în SUA.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social miercuri, Trump a declarat că George Soros, în vârstă de 95 de ani, și fiul acestuia Alex, “un stângist radical”, care conduce fundația filantropică a familiei Soros, „ar trebui să fie acuzați conform RICO”, referindu-se la o lege folosită de obicei pentru combaterea crimei organizate.

„Nu le vom mai permite acestor nebuni să sfâșie America, fără să-i dea niciodată șansa de a respira și de a fi liberă”, a scris Trump. „Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Asta îi include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, suntem cu ochii pe voi!”

Afirmațiile lui Trump au venit după unele relatări din publicații de dreapta, luna aceasta, care susțineau că fundația familiei Soros, Open Society Foundations, ar finanța proteste în SUA, în special împotriva desfășurării de trupe de către Administrația Trump în Washington DC.

Un purtător de cuvânt al Open Society Foundations a declarat despre comentariile lui Trump:

„Aceste acuzații sunt scandaloase și false. Open Society Foundations nu sprijină și nu finanțează proteste violente. Misiunea noastră este de a promova drepturile omului, justiția și principiile democratice acasă și în întreaga lume.”

Amenințările lui Trump la adresa adversarilor politici

Aceasta este doar cea mai recentă încercare a lui Trump de a-și intimida adversarii politici, amenințându-i cu acțiuni în justiție, notează Financial Times.

În ultimele luni, Trump a amenințat în mod repetat că va urmări penal sau va încarcera mai mulți politicieni, inclusiv pe fosta sa rivală din alegerile prezidențiale Kamala Harris și pe candidatul democrat la primăria New York-ului, Zohran Mamdani.

Trump a ordonat o anchetă cu privire la fostul președinte Joe Biden și a asistenților acestuia și a sugerat inițierea unei anchete penale asupra lui Chris Christie, fostul guvernator al statului New Jersey și fost aliat al lui Trump.

Săptămâna trecută, FBI a percheziționat casa lui John Bolton, un fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, care a criticat puternic în public politica externă a președintelui.

Familia Soros, care s-a numărat printre cei mai mari donatori pentru campana lui Kamala Harris, cheltuind peste 85 de milioane de dolari în ciclul electoral din 2024, a fost ținta criticilor cele mai aspre ale lui Trump.

În timpul procesului său de la New York de anul trecut, Trump a subliniat în mod repetat că procurorul districtual Alvin Bragg era susținut de Soros.

Ca reacție la mesajul lui Trump, Elon Musk a postat că „este timpul să se ia măsuri direct împotriva lui Soros”.

Anterior, Musk l-a acuzat pe Soros pentru protestele care aveau loc în fața reprezentanțelor Tesla, la apogeul mandatului nepopular al lui Musk în Administrația Trump.

Foto: Profimedia

