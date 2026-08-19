Publicația Olt Alert a adus în atenție că Primăria Slatina plătește aproape 400.000 de lei pentru excursia câștigătorilor „Disney Cup” la Disneyland Paris. Contractul a fost atribuit direct aceleiași firme care a organizat excursia și anul trecut. În 2025, procedura a fost contestată și anulată, iar ofertele au fost reevaluate. Ulterior, contractul a ajuns din nou la aceeași societate. În acest caz apare și o legătură de familie cu o firmă care are contracte cu CSM Slatina.

Sursa citată arată că Primăria Slatina a atribuit, pe 14 august 2026, contractul pentru organizarea excursiei la Disneyland Paris. Cumpărarea a fost făcută direct, pentru evenimentul „Disney Cup”. Primăria Slatina a estimat contractul la 396.500 de lei fără TVA. Acesta a fost atribuit firmei Agenția de Turism și Tranzacții – A.T.T. SRL pentru 396.499,67 lei, cu 33 de bani sub valoarea estimată. Excursia este destinată elevilor câștigători ai concursului „Disney Cup”.

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În 2025, A.T.T. SRL a avut o cifră de afaceri de 626.450 de lei și un profit net de 197.215 lei. Firma avea patru angajați. Contractul de aproape 396.500 de lei reprezintă circa 63% din cifra de afaceri obținută anul trecut. Nu este primul contract primit de firmă de la Primăria Slatina, instituție condusă de Mario De Mezzo, pentru excursia „Disney Cup”.

Aceeași firmă primește, din nou, contractul pentru „Disney Cup”

În 2025, A.T.T. SRL a câștigat procedura pentru excursia „Disney Cup”, care a fost organizată de primărie. Rezultatul a fost contestat de Touropa SRL, o altă societate participantă la procedură, la CNSC. Consiliul a admis contestația și a anulat evaluarea ofertelor, iar primăria a fost obligată să reevalueze ofertele.

CNSC a considerat întemeiate mai multe critici privind evaluarea ofertei câștigătoare. „Printre acestea s-au numărat neasumarea obligației privind asigurarea unui mijloc de transport de schimb în maximum patru ore în caz de defecțiune, neasumarea explicită a includerii tuturor taxelor în prețul biletelor și probleme privind demonstrarea experienței similare solicitate. CNSC a reținut că evaluarea ofertelor a fost «superficială»”, arată sursa citată.

Decizia CNSC nu a schimbat firma care a organizat excursia. Pe 2 octombrie 2025, Primăria Slatina a atribuit direct contractul către A.T.T. SRL, iar valoarea a fost de 314.041,14 lei fără TVA.

Un an mai târziu, A.T.T. SRL primește din nou contractul. De această dată, prin cumpărare directă. Valoarea a crescut la 396.499,67 lei fără TVA. În 2025, contractul a fost de 314.041,14 lei. Diferența depășește 82.000 de lei.

A.T.T. SRL are sediul în Slatina, pe strada Arcului nr. 2. Firma este administrată de Elena Diaconu, potrivit informațiilor consultate de OLT-ALERT.RO. O altă firmă de turism, Travel ATT SRL, are sediul la aceeași adresă din Slatina. Compania este administrată de Maria Luisa și Ștefan Andrei Mezdrea, fiica și ginerele Elenei Diaconu, administratorul A.T.T. SRL.

Afaceri cu CSM Slatina

Travel ATT SRL a câștigat contractul pentru cazarea și masa sportivilor de la CSM Slatina, dar și această procedură a fost contestată. Au fost ridicate probleme privind experiența similară și certificarea ISO. Pentru a demonstra experiența cerută, firma a prezentat un contract cu Artrom Steel Tubes SA, în valoare de peste 2,48 milioane de lei. Contestatarul a susținut că documentul prezentat nu dovedește experiența cerută. Au fost contestate și actele privind executarea serviciilor și, de asemenea, au fost ridicate obiecții privind certificarea ISO.

„Controversele nu s-au oprit însă la atribuirea contractului. Documentele și facturile apărute ulterior ridică semne de întrebare și asupra sumelor plătite de CSM Slatina pentru serviciile prestate de Travel ATT SRL.

Potrivit documentelor publicate de Reporter 24, Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 27 iunie 2024 stabilea, pentru competițiile sportive interne de nivel național, un plafon de 120 de lei pe zi pentru fiecare sportiv, fără TVA. Pentru pregătirea sportivă curentă și cantonamente, limita era de 130 de lei pe zi, fără TVA. Cu toate acestea, în caietul de sarcini întocmit pentru procedura din 2025 a fost prevăzută suma de 140 de lei pentru cheltuielile zilnice aferente competițiilor interne”, continuă sursa citată.

Facturile analizate indică un tarif de 145,20 lei pe zi pentru fiecare sportiv. Valoarea depășește tarifele de 120 și 140 de lei prevăzute în documentația procedurii. Potrivit investigației, Travel ATT SRL nu era plătitoare de TVA, iar diferența ajunge la 25,20 lei pentru fiecare sportiv, pe zi.

Sursa citată arată că o factură pentru 26 de persoane arată modul de calcul. Masa a fost facturată cu 6.795,36 lei, iar tariful folosit a fost de 145,20 lei pe zi pentru fiecare persoană. Pentru prima zi au fost facturate 3.016 lei, iar pentru a doua zi 3.775,20 lei.

Cât ar fi costat cazarea

Situația apare și în cazul cazării, transmite Olt Alert. Pentru două camere single, au fost facturați 350,90 lei pe cameră. Tariful depășește limita de 290 de lei prevăzută în caietul de sarcini. Pentru celelalte 24 de persoane, cazarea în camere duble a costat 4.936,80 lei. Tariful a fost de 205,70 lei de persoană, peste limita de 170 de lei prevăzută în caietul de sarcini. Diferența reprezintă o majorare de 21%.

Facturile au fost acceptate și achitate de CSM Slatina, potrivit documentelor prezentate în investigația din 5 august. Documentele de plată ridică noi semne de întrebare asupra contractului dintre Travel ATT SRL și CSM Slatina. Facturile indică valori peste limitele prevăzute în caietul de sarcini.

Publicația susține că administrația De Mezzo „are de dat explicații”

„Cele două cazuri prezentate mai sus ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care Administrația De Mezzo gestionează banii Slatinei. Dincolo de legalitatea formală a procedurilor, rămân de explicat criteriile după care sunt aleși operatorii economici, modul în care sunt stabilite și verificate sumele plătite și, mai ales, felul în care este protejat interesul financiar al municipiului.

Pentru o administrație care și-a construit discursul public pe transparență, competiție și ruperea de vechile practici, contractele Disney Cup și CSM Slatina arată o realitate mult mai puțin confortabilă. Iar când vorbim despre milioane de lei din bugetul local, transparența nu ar trebui să fie un slogan, ci o obligație față de slătinenii care plătesc acești bani”, transmite Olt Alert.