Marius Lulea, membru fondator AUR, îl pune la punct pe George Simion pentru declarațiile despre Nicușor Dan: „Comportament de copil răsfățat”

Marius Lulea este unul dintre membrii fondatori AUR și o voce importantă în „familia” suveraniștilor din România. El a comentat ultimele declarații făcute de George Simion despre președintele Nicușor Dan.

Liderul partidului AUR l-a numit „paraplegic” pe șeful statului, o afirmație care a stârnit reacții aprinse în politică și societatea civilă.

Lulea: „Angajează imaginea partidului AUR”

În context, Lulea se dezice de afirmațiile lui Simion, pe care îl numește „copil răsfățat, care consideră că totul i se cuvine”. Într-o postare pe Facebook, Marius Lulea a transmis următorul mesaj, după derapajul președintelui partidului AUR:

„Am fost întrebat despre declarațiile recente ale președintelui AUR. Mulți români își doresc o schimbare, iar atunci când îți oferă încrederea, nu pentru realizările tale mărețe, ci cu lacrimi în ochi, ca o speranță la ceea ce există astăzi pe scena politică, nu trebuie să consideri această încredere ca fiind un bun care îți aparține și de care poți abuza oricum dorești.

Însă, și încrederea are un termen limitat. La un moment dat, piața politică, asemenea pieței economice, își găsește singură calea.

Declarația este regretabilă, deoarece nu implică doar propria persoană, ci angajează imaginea unui întreg partid și a oamenilor care muncesc în interiorul lui. În viața obișnuită există niște limite ale comportamentului și ale bunului-simț pe care, fără mare efort, nu ar trebui să le depășim. Iar atunci când lângă tine se află și alți oameni, mulți cu educație aleasă, să îți permiți să arunci cu noroi în munca lor de o viață arată un comportament individualist, de copil răsfățat, care consideră că totul i se cuvine.

Cunosc oamenii din AUR. Acest tip de mesaj nu îi reprezintă nici pe ei și nici pe votanții care și-au pus speranța într-o schimbare reală. Ba, dimpotrivă, cred că o atitudine matură, echilibrată și responsabilă ar oferi partidului o șansă mai mare de a convinge și de a construi pe termen lung”.

Ce a declarat George Simion

Șeful partidului AUR este arătat cu degetul pentru că a folosit în sens peiorativ termenul „paraplegic”. El l-a caracterizat astfel pe Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide.

De el promit că mă ocup mâine (n.r. – vineri, 24 aprilie), într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei.

Ulterior acestei afirmații, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunțat că îl cercetează pe liderul AUR. CNCD a primit o sesizare din partea unui membru USR, care l-a reclamat pe Simion.

„Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm, în urma votului, nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia”, a comentat preşedintele Nicuşor Dan afirmaţia lui Simion.

Mai departe, șeful statului a spus că în România se observă un fenomen general: jignirea celuilalt. „Recurgi la injurii şi fel de fel de metafore din acestea, îndoielnice, când nu ai argumente”, a comentat Nicușor Dan.

Simion: „Acest Biden de România dezbină românii”

Așa cum a promis, George Simion a revenit cu o referire la Nicușor Dan. După ce liderul de la Cotroceni a transmis că nu va accepta ca PSD și PNL să vină la el cu un Guvern care să aibă sprijinul AUR, Simion l-a acuzat că are un comportament asemănător lui Klaus Iohannis.

„Dezbină românii acest Biden de România, care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă şi se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme. Nu este capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine.

Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate ne arată nouă, fără să fim medici, că e oproblemă cu el. E o problemă serioasă!”, a precizat Simion.

Mai departe, liderul AUR a spus, pe Facebook, că „Nicuşor Dan a fost pus la Palatul Cotroceni ca să îşi bată joc de democraţia din România”:

„Nu el este preşedintele României, în schimb îşi permite să abuzeze de nişte atribuţii pe care preşedintele României, constituţional, nu le are.

Acest PSD-an, Nicuşor Dan, tocmai a anunţat că el nu va pune niciodată nu doar premier nominalizat de AUR, nu doar premier nominalizat de o coaliţie din care să facă parte AUR, nu va lăsa niciodată un guvern, chiar şi minoritar, susţinut de AUR. Nu că ar fi vorba de aşa ceva, ne cunoaşteţi că nu facem blat cu acest sistem!

Nicuşor Dan şi-a bătut joc de orice prerogativă care ar trebui să vină în dreptul unui preşedinte de ţară”.

Soluția AUR: „Alegeri anticipate”

În continuare, George Simion a transmis că există singură soluție: revenirea la votul poporului!

„Am spus care este opinia mea. «Aţi jignit persoanele paraplegice». Nu! Ei au jignit persoanele paraplegice, ei au jignit persoanele cu dizabilităţi când le-au tăiat banii, nu eu! Ei sunt de vină, nu eu!

Singura soluţie este să ajungem la alegeri anticipate. AUR nu va face alianţă nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Trebuie ca acest guvern păgubos şi această coaliţie care a distrus România să ia sfârşit!”.

