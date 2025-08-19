Marius Tucă, ironii amare la adresa lui Nicușor Dan, în contrast cu evenimentul de la Casa Albă: „Te lasă fără cuvinte. Asta e România”

Marius Tucă, jurnalist și scriitor, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, despre reuniunea dintre liderii europeni, Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, pe tema războiului de la granița României, în contrast cu activitățile președintelui Nicușor Dan, care, la acel moment, se afla la o nuntă. Puteți viziona emisiunea integral AICI.

Marius Tucă a făcut un scurt comentariu referitor la premierul Italiei, Giorgia Meloni, în cadrul reuniunii de la Casa Albă, și a menționat că un expert în limbajul gestual a caracterizat-o drept o persoană cu „încredere în sine”.

„Uitați-vă la mâinile lui Meloni, nu atât la mâinile ei, ci la degetele mari. Sunt în sus. Știți ce înseamnă asta: „încredere în sine, relaxare totală”, a precizat Marius Tucă.

Jurnalistul Ionuț Cristache îl aduce în discuție și pe președintele Nicușor Dan care „în timp ce greii planetei” se reuniseră pentru negocierea unei soluții de a opri conflictul armat de la granița României, șeful statului se afla la nuntă, într-un hambar din Tâncăbești.

Marius Tucă a comentat cu ironie absurdul situației: