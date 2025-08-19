Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”

Marius Tucă, jurnalist și scriitor, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, că „România nu există în momentul ăsta pentru America”. Acesta a precizat că țara noastră ar fi fost invitată la Casa Albă „fără drept de apel”, dacă ar fi fost „un partener strategic și pro-Trump de la bun început”.

Marius Tucă a precizat că guvernul sub conducerea lui Ilie Bolojan este „cel mai antiamerican stat”. Marius Tucă a amintit, de asemenea, că președintele Donald Trump nu i-a acordat lui Nicușor Dan importanța menită unui nou lider de stat, după câștigarea alegerilor prezidențiale din România și a precizat: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Este o gaură neagră”

„Guvernul este cel mai antiamerican stat. Bolojan, președinte interimar – totul a fost anti-american. Dacă era cu adevărat România partener strategic, și era pro-Trump de la bun început, eram invitați fără drept de apel la Casa Albă.

Ce spune Trump înainte de întâlnirea, cred că cu Putin, că l-a sunat pe Lukașenco, și a postat. Ai auzit să posteze Trump ceva, inclusiv după telefonul ăla prin care l-a felicitat pe Nicușor Dan. Nu există nimic, România nu există în momentul ăsta pentru America. Este o gaură neagră.”, a declarat Marius Tucă.

Marius Tucă: „Europa ne ține aici de servitori