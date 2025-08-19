Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”

Marius Tucă, jurnalist și scriitor, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, că „România nu există în momentul ăsta pentru America”. Acesta a precizat că țara noastră ar fi fost invitată la Casa Albă „fără drept de apel”, dacă ar fi fost „un partener strategic și pro-Trump de la bun început”.
Marius Tucă a precizat că guvernul sub conducerea lui Ilie Bolojan este „cel mai antiamerican stat”. Marius Tucă a amintit, de asemenea, că președintele Donald Trump nu i-a acordat lui Nicușor Dan importanța menită unui nou lider de stat, după câștigarea alegerilor prezidențiale din România și a precizat: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Este o gaură neagră”
„Guvernul este cel mai antiamerican stat. Bolojan, președinte interimar – totul a fost anti-american. Dacă era cu adevărat România partener strategic, și era pro-Trump de la bun început, eram invitați fără drept de apel la Casa Albă.
Ce spune Trump înainte de întâlnirea, cred că cu Putin, că l-a sunat pe Lukașenco, și a postat. Ai auzit să posteze Trump ceva, inclusiv după telefonul ăla prin care l-a felicitat pe Nicușor Dan. Nu există nimic, România nu există în momentul ăsta pentru America. Este o gaură neagră.”, a declarat Marius Tucă.
„Europa ne ține aici de servitori. Exact ce spuneam, suntem un pașalâc pro-european, un pașalâc condus de Macron, de Ursula, chiar de Meloni.
Aici vorbim de un blocaj total politic, pentru că nu se pot face alte majorități. Dar pe de altă parte, tensiunea socială crește. Oamenii acum urmează să primească pensii tăiate, salarii și așa mai departe și o spirală a prețurilor. Deci tensiunea socială nu se poate rezolva lăsându-i în continuare pe Nicușor Dan și pe Bolojan.”, a mai adăugat Marius Tucă.