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PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii

PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii
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PNL și USR au anunțat, atât în conferința de presă de astăzi cât și printr-un comunicat, că au încheiat un acord de colaborare în parlamentară, prin care își propun coordonarea acțiunilor legislative și politice pe durata actualei legislaturi.

PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament

Potrivit comunicatului emis, acordul reunește 54 de deputați și 26 de senatori PNL, respectiv 40 de deputați și 19 senatori USR. Diana Stoica, liderul deputaţilor USR, a transmis că acordul reprezintă ”un angajament concret de a transforma priorități comune în legi adoptate”, nu doar un gest simbolic.

„Acest acord nu este doar un gest simbolic, ci un angajament concret de a transforma priorități comune în legi adoptate. USR și PNL, care împreună reprezintă o treime din numărul de parlamentari, au demonstrat că, atunci când există voință politică reală, colaborarea parlamentară poate produce rezultate — de la reforma administrației publice până la un sistem electoral mai corect. Ne dorim ca acest parteneriat să fie un model de responsabilitate și eficiență legislativă, în beneficiul cetățenilor”, a declarat Diana Stoica.

PNL și USR vor coordona susținerea comună a proiectelor legislative aflate în procedură parlamentară, inițierea de noi propuneri legislative, precum și desfășurarea de activități politice coordonate pentru promovarea unor politici publice rezultate din inițiativele comune. Formațiunile susțin că regula principală a colaborării sunt votul convergent și coinițierea propunerilor legislative, pe baza deciziilor liderilor de grup.

Ce priorități legislative comune au partidele

PNL și USR au stabilit, pentru sesiunea parlamentară curentă, primele patru direcții prioritare de acțiune legislativă:

– Reforma administrației publice
– Reforma administrativ-teritorială
– Reforma electorală (reducerea dimensiunii Parlamentului, un nou sistem electoral)
– Eliminarea supraimpozitării muncii part-time

  • Vezi AICI acordul politic.
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