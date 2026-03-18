Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului

În vreme ce premierul Bolojan a tăiat din beneficiile acordate donatorilor de sânge, ca parte a pachetelor sale fiscale incluse în politica de austeritate a Guvernului, președintele Nicușor Dan a făcut un exercițiu de imagine și a donat sânge, marți, la Cotroceni. Nu înainte de a chema presa. Inițiativa este menită, potrivit Administrației Prezidențiale, să crească gradul de conștientizare în privința nevoii critice de sânge care poate salva vieți în România. Însă unul dintre cei care nu înțelege această nevoie critică este chiar premierul țării. Mai mult, șeful statului beneficiază indirect de austeritatea impusă donatorilor.

În vreme ce Nicușor Dan a donat sânge eroic, sperând în ”puterea exemplului”, Bolojan le-a tăiat beneficiile donatorilor de sânge. În schimb, a crescut bugetul președintelui cu 9 milioane euro.

Șeful statului a donat sânge, marți, 17 martie, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei inițiative găzduite de Administrația Prezidențială, menită să atragă atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical (detalii AICI)

Donatorul de la Cotroceni, viral pe internet

Imaginile cu liderul de la Cotroceni întins pe un scaun s-au viralizat instantaneu.

„Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan pe contul său de Facebook.

În viziunea șefului statului, acțiunea de ieri a fost un gest simbolic în direcția solidarității, care speră să fie un exemplu și pentru alți cetățeni.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge”, a completat preşedintele.

Lista neagră a lui Bolojan. Nu cruță pe nimeni, de la donatorii de sânge la Sănătate, Educație și Biserică

La celălalt pol al puterii, la Palatul Victoria, premierul își vede mai departe neabătut de implementarea măsurilor sale fiscale de austeritate, menite, cel puțin în teorie, să redreseze deficitul bugetar record al țării.

Lista neagră a premierului este însă una mult mai vastă, căci pe lângă donatorii de sânge cărora li s-au tăiat beneficiile (scutirile de impozit pe proprietate, zilele libere acordate anual la minim 3 donări), aceasta mai cuprinde măsuri de austreritate inclusiv pentru Biserică (Detalii AICI)

Nu în ultimul rând, în mult întârziatul draft de Buget, Sănătatea și Educația au fost din nou sacrificate pe altarul crizei economice. În cazul Apărării, alocările bugetare au crescut spectaculos, în timp ce pentru alte domenii sensibile și cu nevoie mai mare de fonduri, precum Sănătatea, pierderile sunt notabile, iar Educația primește o creștere modestă, dar insuficientă (Detalii AICI).

Bolojan l-a premiat pe președinte. Nicușor Dan primește peste 100 milioane lei în 2026

În altă ordine de idei, necruțătoarea politică de austeritate marca Bolojan are o mare excepție, l-a ocolit chiar pe șeful statului. Astfel, proiectul de buget pe anul 2026 arată că Nicușor Dan a primit un cadou generos de la Guvern. Bugetul Administrației Prezidențiale se va bucura de un buget cu 45% mai mare decât în anul 2025 și depășește 100 de milioane de lei.

În 2025, Administrația Prezidențială a primit un buget de 71,468 milioane de lei. Acum, datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că instituția prezidențială va primi un plus de 44,78 milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro). Astfel, deși se laudă ori de câte ori are ocazia că economisește bani la buget cu fiecare ocazie care se ivește, președintele va primi în acest de la guvernul Bolojan un buget mai mult decât generos, de 103,470 de milioane de lei.

