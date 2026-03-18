Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului

18 mart. 2026, 19:23, Actualitate
Galerie Foto 5
Colaj Gândul

În vreme ce premierul Bolojan a tăiat din beneficiile acordate donatorilor de sânge, ca parte a pachetelor sale fiscale incluse în politica de austeritate a Guvernului, președintele Nicușor Dan a făcut un exercițiu de imagine și a donat sânge, marți, la Cotroceni. Nu înainte de a chema presa. Inițiativa este menită, potrivit Administrației Prezidențiale, să crească gradul de conștientizare în privința nevoii critice de sânge care poate salva vieți în România. Însă unul dintre cei care nu înțelege această nevoie critică este chiar premierul țării. Mai mult, șeful statului beneficiază indirect de austeritatea impusă donatorilor. 

  • În vreme ce Nicușor Dan a donat sânge eroic, sperând în ”puterea exemplului”, Bolojan le-a tăiat beneficiile donatorilor de sânge. În schimb, a crescut bugetul președintelui cu 9 milioane euro.
  • Șeful statului a donat sânge, marți, 17 martie, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei inițiative găzduite de Administrația Prezidențială, menită să atragă atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical (detalii AICI)

Donatorul de la Cotroceni, viral pe internet

Imaginile cu liderul de la Cotroceni întins pe un scaun s-au viralizat instantaneu.

„Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan pe contul său de Facebook.

În viziunea șefului statului, acțiunea de ieri a fost un gest simbolic în direcția solidarității, care speră să fie un exemplu și pentru alți cetățeni.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge”, a completat preşedintele.

Lista neagră a lui Bolojan. Nu cruță pe nimeni, de la donatorii de sânge la Sănătate, Educație și Biserică

La celălalt pol al puterii, la Palatul Victoria, premierul își vede mai departe neabătut de implementarea măsurilor sale fiscale de austeritate, menite, cel puțin în teorie, să redreseze deficitul bugetar record al țării.

  • Lista neagră a premierului este însă una mult mai vastă, căci pe lângă donatorii de sânge cărora li s-au tăiat beneficiile (scutirile de impozit pe proprietate, zilele libere acordate anual la minim 3 donări), aceasta mai cuprinde măsuri de austreritate inclusiv pentru Biserică (Detalii AICI).
  • Nu în ultimul rând, în mult întârziatul draft de Buget, Sănătatea și Educația au fost din nou sacrificate pe altarul crizei economice. În cazul Apărării, alocările bugetare au crescut spectaculos, în timp ce pentru alte domenii sensibile și cu nevoie mai mare de fonduri, precum Sănătatea, pierderile sunt notabile, iar Educația primește o creștere modestă, dar insuficientă (Detalii AICI).

Bolojan l-a premiat pe președinte. Nicușor Dan primește peste 100 milioane lei în 2026

În altă ordine de idei, necruțătoarea politică de austeritate marca Bolojan are o mare excepție, l-a ocolit chiar pe șeful statului. Astfel, proiectul de buget pe anul 2026 arată că Nicușor Dan a primit un cadou generos de la Guvern. Bugetul Administrației Prezidențiale se va bucura de un buget cu 45% mai mare decât în anul 2025 și depășește 100 de milioane de lei.

În 2025, Administrația Prezidențială a primit un buget de 71,468 milioane de lei. Acum, datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că instituția prezidențială va primi un plus de 44,78 milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro). Astfel, deși se laudă ori de câte ori are ocazia că economisește bani la buget cu fiecare ocazie care se ivește, președintele va primi în acest de la guvernul Bolojan un buget mai mult decât generos, de 103,470 de milioane de lei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”
19:40
După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”
REACȚIE Kelemen Hunor: Cred că această coaliție va merge mai departe. Bolojan nu trebuie să plece
19:27
Kelemen Hunor: Cred că această coaliție va merge mai departe. Bolojan nu trebuie să plece
SĂNĂTATE Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
19:26
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj ferm pentru partenerii din Coaliție, după scandalul din Parlament: „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”
19:25
Sorin Grindeanu, mesaj ferm pentru partenerii din Coaliție, după scandalul din Parlament: „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului!”
FLASH NEWS Senatul a adoptat dublarea cotei de vânătoare la ursul brun. Tanczos Barna: „În perioada 2026-2027 vor putea fi recoltați anual 859 de urși bruni”
18:52
Senatul a adoptat dublarea cotei de vânătoare la ursul brun. Tanczos Barna: „În perioada 2026-2027 vor putea fi recoltați anual 859 de urși bruni”
FLASH NEWS Scandal la Eurovision. TVR apără piesa „Choke Me” și susține că versurile sunt doar o metaforă
18:46
Scandal la Eurovision. TVR apără piesa „Choke Me” și susține că versurile sunt doar o metaforă
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Digi24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Ce se află în interiorul găurilor negre? Iată noua ipoteză propusă de cercetători!
FLASH NEWS JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
19:50
JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
FLASH NEWS Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
19:49
Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
RĂZBOI Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
19:35
Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
REACȚIE Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină
19:30
Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină
CONTROVERSĂ Șefa serviciilor americane spune că regimul din Iran este încă intact după operațiunea SUA și a Israelului care a început acum trei săptămâni
19:28
Șefa serviciilor americane spune că regimul din Iran este încă intact după operațiunea SUA și a Israelului care a început acum trei săptămâni
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:01
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

Cele mai noi

Trimite acest link pe